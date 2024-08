Bilaspur: यहां बरसात के मौसम में भी जान जोखिम में डालकर हो रहा अवैध खनन

Edited By Vijay, Updated: 04 Aug, 2024 05:27 PM

बरसात के मौसम में भी अवैध खनन रुकने का नाम नही ले रहा है। बरसात के मौसम में भी कुछ ट्रैक्टर चालक अपनी जान जोखिम में डालकर इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं।

भराड़ी (राकेश): बरसात के मौसम में भी अवैध खनन रुकने का नाम नही ले रहा है। बरसात के मौसम में भी कुछ ट्रैक्टर चालक अपनी जान जोखिम में डालकर इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। वहीं अवैध खनन पर रोक लगाने के दावे हर सरकार द्वारा किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर ये दावे शून्य हो जाते हैं। खनन माफिया हर रोज खड्डों को छलनी करते हैं। घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में तो खनन माफिया दिन के समय भी प्रशासन को ठेंगा दिखा रहे हैं। क्षेत्र में आजकल अवैध खनन जोरों पर है। इसका जीता-जागता उदाहरण सीर खड्ड में देखने को मिला, जहां गलासी के पास करयाली खड्ड को खनन माफिया जगह-जगह से छलनी कर रहा है। शाम होते ही यह कार्य जोरों पर शुरू हो जाता है और दो-तीन ट्रैक्टर हर रोज इस क्षेत्र में अवैध खनन करने उतर जाते हैं। कई बार तो दिन में भी यह कार्य होता है। बता दें कि खनन से खड्डें खाली होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं।

प्रदेश में आई आपदा से भी नहीं ले रहे सबक

स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात के समय आई भीषण आपदा से भी खनन करने वालों ने कोई सबक नहीं लिया है। घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र की बम्म, तलवाड़ा व भपराल, घुमारवीं व मोरसिंधी,दाबला क्षेत्र में भी अवैध खनन जोरों पर है। प्रशासन के खनन माफिया के प्रति सुस्त रवैये के कारण प्रतिबंधित खड्डों में अवैध खनन नहीं रुक पाया है। अवैध खनन करने से जहां खड्डों का जल स्तर लगातार नीचे उतर रहा है, वहीं पेयजल योजनाओं पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इससे पहले यह खनन रात के अंधेरे में किया जाता था, लेकिन खनन विभाग के सुस्त रवैये के कारण अब दिन में भी यह खूब फल-फूल रहा है।

क्या कहते हैं पंचायत प्रतिनिधि और डीएसपी घुमारवीं

ग्राम पंचायत प्रधान प्रोमिला देवी ने कहा कि इस बारे खनन कर्मचारी संज्ञान ले और क्षेत्र में निरन्तर गश्त करें ताकि अवैध खनन पर अंकुश लगाया जा सके। उधर, डीएसपी घुमारवीं चंद्रपाल सिंह ने बताया कि समय-समय पर पुलिस इन अवैध खनन करने वालों के चालान काटती है, मगर जैसे ही इन्हें भनक लगती है, ये मौके से भाग जाते हैं। फिर भी पुलिस विभाग इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेगा। इसके लिए खनन विभाग को भी मुस्तैदी दिखानी चाहिए। पुलिस अन्य क्राइम में भी व्यस्त होने के कारण हर समय नजर नहीं रख पाती।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here