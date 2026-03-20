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Kangra : इंदौरा रेंज में बारिश के बीच बड़ा ऑपरेशन, रात के अंधेरे में तस्करों पर वार; ऑल्टो से खैर की अवैध खेप बरामद

Edited By Swati Sharma, Updated: 20 Mar, 2026 11:46 AM

illegal consignment of khair recovered from alto in kangra

Kangra News : हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में वन विभागकी टीम ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इंदौरा रेंज के मंगवाल ब्लॉक में मूसलाधार बारिश और घने अंधेरे का फायदा उठाकर खैर की तस्करी कर रहे गिरोह को विभाग की मुस्तैदी ने बेनकाब कर दिया। हमीद...

Kangra News : हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में वन विभागकी टीम ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इंदौरा रेंज के मंगवाल ब्लॉक में मूसलाधार बारिश और घने अंधेरे का फायदा उठाकर खैर की तस्करी कर रहे गिरोह को विभाग की मुस्तैदी ने बेनकाब कर दिया। हमीद मोहम्मद की अगुवाई में चली इस विशेष रात्रि गश्त ने तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर दिया।

बारिश की आड़ में तस्करी की कोशिश

घटना गुरुवार रात की है, जब भारी बारिश के कारण सड़कें सुनसान थीं। तस्करों को लगा कि खराब मौसम के कारण वन विभाग की निगरानी ढीली होगी। वे एक ऑल्टो K10 कार में खैर की अवैध लकड़ी लादकर निकलने की फिराक में थे, लेकिन टीम की मुस्तैदी के आगे उनकी एक नहीं चली। टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए संदिग्ध गाड़ी को रोका।

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तलाशी में खुली पोल, 13 मोछे बरामद

जब टीम ने गाड़ी की तलाशी ली, तो अंदर से 13 खैर के मोछे बरामद हुए। वन विभाग की टीम ने मौके पर ही आरोपियों को दबोच लिया। पकड़े गए व्यक्तियों के खिलाफ डमटाल थाने में सख्त धाराओं के तहत एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली गई है और लकड़ी सहित वाहन को भी ज़ब्त कर लिया गया है।

इस सफल ऑपरेशन के बाद इंदौरा रेंज में तस्करों के बीच हड़कंप मच गया है। टीम की अगुवाई कर रहे हमीद मोहम्मद ने दो टूक शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा, "“इंदौरा में अब ‘नो टॉलरेंस’—बारिश, रात या कोई भी बहाना हो, तस्करी करने वालों का अगला ठिकाना सिर्फ जेल है।”

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