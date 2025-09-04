Main Menu

Mandi: एनआईआरएफ की रैंकिंग में आईआईटी मंडी 58वें स्थान पर

Edited By Vijay, Updated: 04 Sep, 2025 07:43 PM

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कमांद मंडी ने शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता साबित करते हुए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) 2025 की सूची में शानदार प्रदर्शन किया है।

मंडी (रजनीश) : भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कमांद मंडी ने शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता साबित करते हुए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) 2025 की सूची में शानदार प्रदर्शन किया है। इस वर्ष जारी हुई रैंकिंग में आईआईटी मंडी ने 58वां स्थान प्राप्त किया है, जो पिछले वर्ष के 72वें रैंक से एक महत्वपूर्ण सुधार है। इसके अलावा इंजीनियरिंग संस्थानों की सूची में भी आईआईटी मंडी ने अपनी स्थिति मजबूत की है। संस्थान अब 26वें स्थान पर है, जो उसकी बढ़ती हुई प्रतिष्ठा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रमाण है।

 

