Himachal: किन्नाैर के वांगतू में पहाड़ों से बरसी आफत, वाहनों को पहुंचा नुक्सान

हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में प्रकृति की मार एक बार फिर से सड़क यात्रियों पर भारी पड़ी। जिला के वांगतू इलाके में पहाड़ों से गिरे बड़े-बड़े पत्थरों ने करीब 5 छाेटे-बड़े वाहनों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया।

किन्नाैर: हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में प्रकृति की मार एक बार फिर से सड़क यात्रियों पर भारी पड़ी। जिला के वांगतू इलाके में पहाड़ों से गिरे बड़े-बड़े पत्थरों ने करीब 5 छाेटे-बड़े वाहनों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। जानकारी के अनुसार निगुलसरी और नाथपा झूला के पास सड़क अवरुद्ध होने के कारण ये वाहन रुके हुए थे।

देर रात अचानक पहाड़ों से बड़े-बड़े पत्थरे पर गिरने लगे। इस दाैरान सड़क पर खड़े 5 वाहन पत्थराें की चपेट में आ गए। गनीमत रही कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई, लेकिन यह हादसा पहाड़ी इलाकों में यात्रा करने वालों के लिए एक चेतावनी की तरह है। उधर स्थानीय प्रशासन ने माैके पर पहुंच कर राहत कार्य शुरू कर दिए हैं।