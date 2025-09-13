Himachal: 19 दिन का इंतजार खत्म, चम्बा-भरमौर रूट पर दौड़ीं HRTC की बसें, लाेगाें ने ली राहत की सांस

चम्बा-भरमौर मार्ग पर बसों की आवाजाही भी शुरू हो गई है। शनिवार को परिवहन निगम की बसें 19वें दिन भरमौर पहुंच गईं, जिससे लोगों को निजी वाहन मालिकों के मनमाने किराए से राहत मिली है।

भरमौर/चम्बा (उत्तम): चम्बा-भरमौर मार्ग पर बसों की आवाजाही भी शुरू हो गई है। शनिवार को परिवहन निगम की बसें 19वें दिन भरमौर पहुंच गईं, जिससे लोगों को निजी वाहन मालिकों के मनमाने किराए से राहत मिली है। मणिमहेश यात्रा के दौरान भारी बरसात के कारण परिवहन निगम की 12 बसें भरमौर बस स्टैंड पर ही फंसी थीं, जबकि निगम की 12 ही अन्य बसें खड़ामुख से लेकर बग्गा के बीच विभिन्न स्थानों पर फंस गई थीं, जिन्हें शनिवार को चम्बा भेज दिया गया।

सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि पिछले कई दिनों से भरमौर के इकलौते पैट्रोल पंप पर डीजल व पैट्रोल की सप्लाई भी भरमौर पहुंच गई है, जिससे पैट्रोल, डीजल का इंतजार कर रहे वाहन चालकों ने भी राहत की सांस ली है। बता दें कि जब से छोटे वाहनों के लिए चम्बा-भरमौर मार्ग खुला, तब से निजी छोटे वाहनों के मालिक चम्बा से डीजल-पैट्रोल लाकर महंगे दाम पर बेच रहे थे, जो वाहन चालकों को मजबूरी में खरीदना पड़ रहा था। वहीं मोबाइल कंपनियों का सिग्नल भरमौर व इसके आसपास के क्षेत्रों में सुचारू हो गया है, लेकिन होली क्षेत्र में अभी भी 2जी ही चल रहा है, जिसे बनाने में कंपनियां जुटी हुई हैं।



अरसे के बाद खड़ामुख-होली मार्ग के खुल जाने से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति होली क्षेत्र में भी शुरू हो गई है। इस मार्ग पर सुहागा घार में हो रहे ताजा भूस्खलन से यह मार्ग अक्सर बाधित हो रहा है। शाम को मार्ग खोल दिया जाता है तो रात को धीरे-धीरे खिसक रहा मलबा फिर मार्ग काे बंद कर देता है। भरमौर के सभी संपर्क मार्गों को लोक निर्माण विभाग की मशीनरी खोलने में जुटी हुई है।

