Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Himachal: 19 दिन का इंतजार खत्म, चम्बा-भरमौर रूट पर दौड़ीं HRTC की बसें, लाेगाें ने ली राहत की सांस

Himachal: 19 दिन का इंतजार खत्म, चम्बा-भरमौर रूट पर दौड़ीं HRTC की बसें, लाेगाें ने ली राहत की सांस

Edited By Vijay, Updated: 13 Sep, 2025 06:12 PM

hrtc buses ran on chamba bharmour route

चम्बा-भरमौर मार्ग पर बसों की आवाजाही भी शुरू हो गई है। शनिवार को परिवहन निगम की बसें 19वें दिन भरमौर पहुंच गईं, जिससे लोगों को निजी वाहन मालिकों के मनमाने किराए से राहत मिली है।

भरमौर/चम्बा (उत्तम): चम्बा-भरमौर मार्ग पर बसों की आवाजाही भी शुरू हो गई है। शनिवार को परिवहन निगम की बसें 19वें दिन भरमौर पहुंच गईं, जिससे लोगों को निजी वाहन मालिकों के मनमाने किराए से राहत मिली है। मणिमहेश यात्रा के दौरान भारी बरसात के कारण परिवहन निगम की 12 बसें भरमौर बस स्टैंड पर ही फंसी थीं, जबकि निगम की 12 ही अन्य बसें खड़ामुख से लेकर बग्गा के बीच विभिन्न स्थानों पर फंस गई थीं, जिन्हें शनिवार को चम्बा भेज दिया गया। 

सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि पिछले कई दिनों से भरमौर के इकलौते पैट्रोल पंप पर डीजल व पैट्रोल की सप्लाई भी भरमौर पहुंच गई है, जिससे पैट्रोल, डीजल का इंतजार कर रहे वाहन चालकों ने भी राहत की सांस ली है। बता दें कि जब से छोटे वाहनों के लिए चम्बा-भरमौर मार्ग खुला, तब से निजी छोटे वाहनों के मालिक चम्बा से डीजल-पैट्रोल लाकर महंगे दाम पर बेच रहे थे, जो वाहन चालकों को मजबूरी में खरीदना पड़ रहा था। वहीं मोबाइल कंपनियों का सिग्नल भरमौर व इसके आसपास के क्षेत्रों में सुचारू हो गया है, लेकिन होली क्षेत्र में अभी भी 2जी ही चल रहा है, जिसे बनाने में कंपनियां जुटी हुई हैं। 
PunjabKesari

अरसे के बाद खड़ामुख-होली मार्ग के खुल जाने से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति होली क्षेत्र में भी शुरू हो गई है। इस मार्ग पर सुहागा घार में हो रहे ताजा भूस्खलन से यह मार्ग अक्सर बाधित हो रहा है। शाम को मार्ग खोल दिया जाता है तो रात को धीरे-धीरे खिसक रहा मलबा फिर मार्ग काे बंद कर देता है। भरमौर के सभी संपर्क मार्गों को लोक निर्माण विभाग की मशीनरी खोलने में जुटी हुई है।

हिमाचल प्रदेश की खबरें व्हाट्सएप पर पढ़ने के लिए Click Here

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!