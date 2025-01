Chamba: जमीनी विवाद में बेलचे से वार कर ले ली व्यक्ति की जान, पति-पत्नी गिरफ्तार

जिला चम्बा के चुराह क्षेत्र की भावला पंचायत में जमीनी विवाद को लेकर एक व्यक्ति ने अपने ही सांढू की हत्या कर दी। मृतक की पहचान पुन्नू राम (40) पुत्र भगत राम निवासी भरनोटी डाकघर कल्हेल जिला चम्बा के रूप में हुई है।

तीसा (सुभानदीन): जिला चम्बा के चुराह क्षेत्र की भावला पंचायत में जमीनी विवाद को लेकर एक व्यक्ति ने अपने ही सांढू की हत्या कर दी। मृतक की पहचान पुन्नू राम (40) पुत्र भगत राम निवासी भरनोटी डाकघर कल्हेल जिला चम्बा के रूप में हुई है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी व उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को दिए बयान में पुन्नू राम की पत्नी रत्तो ने बताया कि उसकी शादी 20 साल पहले हुई थी। शादी के बाद उसका पति उसके मायके भरनोटी में ही घर जमाई बनकर रह रहा था, वहीं उसकी बड़ी बहन झांझो की शादी गांव कलेरा में राजू उर्फ राज कुमार के साथ हुई है।

पहले की बहसबाजी फिर बेलचे से सिर पर कर दिया वार

सोमवार दोपहर बाद उसकी बहन झांझो व उसका जीजा राजू उसके घर भरनोटी आए थे। शाम करीब 6 बजे जब वह खाना बना रही थी तो उसकी बहन व जीजा ने जमीन को लेकर उसके पति पुन्नू राम से बहसबाजी शुरू कर दी। बहस इतनी बढ़ गई कि उसके जीजा राजू ने बरामदे में पड़ा बेलचा उठाकर उसके पति पुन्नू राम के सिर पर दे मारा, जिसके चलते पुन्नू राम के सिर पर गंभीर चोट लगने से खून बहने लगा तथा मौके पर ही मौत हो गई। इसे देखकर झांझो व उसका पति राजू वहां से भाग गए। पुन्नू राम की हालत देखकर परिजन चीखने-चिल्लाने लगे, जिस पर वहां ग्रामीण एकत्रित हो गए तथा घटना की जानकारी पुलिस को दी। थाना तीसा की पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर लोगों व परिवार के बयान दर्ज किए। वहीं मौजूद साक्ष्यों व बयानों के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया। पुन्नू राम अपने पीछे पत्नी व 2 बच्चे (एक लड़का व एक लड़की) छोड़ गया है।

काफी मशक्कत के बाद पकड़ा आरोपी

हत्या के बाद फरार हुए आरोपी राज कुमार उर्फ राजू को पकड़ने के लिए पुलिस ने जगह-जगह दबिश दी, लेकिन वह नहीं मिला। पूरा दिन पुलिस टीमें आरोपी की तलाश में जुटी रहीं। वारदात के बाद आरोपी को दूसरे गांव में देखा गया था, जहां से पुलिस द्वारा उसकी जानकारी जुटाई गई। इसके साथ ही लोगों से भी पूछताछ की तब जाकर आरोपी कल्हेल में पुलिस के हत्थे चढ़ा, वहीं उसकी पत्नी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। आरोपियों को आज न्यायालय में पेश किया जाएगा।

एसपी व एसडीपीओ सलूणी ने लिया जायजा

मंगलवार को घटना के बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए एसपी अभिषेक यादव भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ एसडीपीओ सलूणी रंजन शर्मा भी मौजूद रहे। एसपी ने घटनास्थल का जायजा लेकर परिजनों से बात की, वहीं घटना की जांच कर रही टीम को भी जरूरी दिशा-निर्देश दिए।

फोरैंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जुटाए साक्ष्य

उधर, फोरैंसिक टीम नूरपुर ने घटनास्थल का जायजा लेकर मौके पर मौजूद साक्ष्यों को एकत्रित किया। इसके साथ मौके पर बारीकी व गहनता से जांच-पड़ताल की गई। वहीं टीम साक्ष्य व सैम्पल एकत्रित कर जांच के लिए अपने साथ ले गई।

