पंजाब के दोस्तों संग 'ड्रग्स पार्टी' पड़ी भारी, हिमाचल के युवक की संदिग्ध मौ-त, दो युवक गिरफ्तार

हिमाचल के भरमौर क्षेत्र में एक स्थानीय युवक की रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई मौत ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। इस मामले के तार पंजाब से जुड़े हैं, जहां मृतक के साथ कमरे में मौजूद जालंधर के दो युवकों को पुलिस ने नशीले पदार्थ (चिट्टा) के साथ...

चंबा: हिमाचल के भरमौर क्षेत्र में एक स्थानीय युवक की रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई मौत ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। इस मामले के तार पंजाब से जुड़े हैं, जहां मृतक के साथ कमरे में मौजूद जालंधर के दो युवकों को पुलिस ने नशीले पदार्थ (चिट्टा) के साथ दबोच लिया है। दोस्ती और नशे के इस घातक मेल ने एक हंसते-खेलते परिवार का चिराग बुझा दिया है।

दोस्ती का घातक अंजाम:

8 फरवरी को, जब पंजाब के जालंधर से दो युवक—जिवांशु दुआ और कर्ण—भरमौर के सचुई पंचायत के बाड़ी गांव पहुंचे। वे यहां अपने दोस्त रोहित (स्थानीय निवासी) से मिलने आए थे और रमेश चंद नामक व्यक्ति के घर पर ठहरे थे।

उस रात रोहित अपने इन्हीं दोस्तों के साथ उसी कमरे में रुका था। अगली सुबह अचानक जिवांशु ने परिजनों को सूचना दी कि रोहित बेसुध पड़ा है और होश नहीं संभाल रहा। आनन-फानन में रोहित को नागरिक अस्पताल भरमौर ले जाया गया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। डॉक्टरों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया।

शुरुआत में मामला सामान्य मौत का लग रहा था, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ शुरू की, तो परतें खुलने लगीं। शक गहराया कि कमरे में मौजूद तीनों लोगों ने नशे का सेवन किया था, जिसकी अधिक मात्रा (ओवरडोज) रोहित के लिए जानलेवा साबित हुई।

टूल बॉक्स में छिपा था 'सफेद मौत' का सामान

पुलिस की तफ्तीश तब निर्णायक मोड़ पर पहुंची जब आरोपियों की कार की तलाशी ली गई। पुलिस टीम ने स्थानीय गवाहों के सामने हेलीपैड के पास खड़ी आरोपियों की निजी कार को खंगाला।

नशे के सौदागरों ने हेरोइन को छिपाने के लिए शातिर तरीका अपनाया था। कार की डिक्की में रखे टूल बॉक्स के जैक के भीतर दो प्लास्टिक की थैलियों में 2.15 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। बरामदगी के तुरंत बाद पुलिस ने 30 वर्षीय जिवांशु और 25 वर्षीय कर्ण को हिरासत में ले लिया। दोनों आरोपी जालंधर के पॉश इलाकों (बस्ती पीर डाढ़ और मखदुमपुरा) के रहने वाले हैं।

पुलिसिया कार्रवाई और वर्तमान स्थिति

चंबा के पुलिस अधीक्षक, विजय सकलानी ने पुष्टि की है कि पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि, तकनीकी आधार पर दोनों आरोपियों को फिलहाल जमानत मिल गई है, लेकिन पुलिस युवक की मौत और बरामद नशे के बीच के सीधे संबंधों की वैज्ञानिक जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक साक्ष्य यह तय करेंगे कि क्या रोहित की जान वाकई इन बाहरी दोस्तों द्वारा लाए गए जहर ने ली है।

"हम नशे और मौत के इस कनेक्शन की बारीकी से जांच कर रहे हैं। चिट्टा बरामद होने के बाद आरोपियों पर कानूनी शिकंजा कस दिया गया है।" — विजय सकलानी, एसपी चंबा