Himachal: पति के पार्थिव शरीर को लेकर जा रही पत्नी-बेटे की कार सतलुज नदी में समाई, 3 दिन से चल रहे है लापता

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में एक दुखद हादसा हुआ है। यह घटना 15 सितंबर को घटी, जब उनकी पत्नी और बेटे की कार सतलुज नदी में समा गई। फिलहाल, पत्नी छूनित डोल्मा और पुत्र तनखे लापता हैं और उनकी तलाश जारी है।

छेरिंग नमग्याल, जो काजा के रहने वाले थे, का बीमारी के कारण निधन हो गया था। 15 सितंबर को उनकी पत्नी और बेटा उनके पार्थिव शरीर को लेकर काजा जा रहे थे, तभी किन्नौर में पुह उपमंडल के पास शासो खड्ड में उनकी कार अनियंत्रित होकर सतलुज नदी में गिर गई। कार तेज धाराओं में फंस गई और नदी के बीचों-बीच चली गई। घटना के बाद से ही किन्नौर प्रशासन, एनडीआरएफ और पुलिस की टीमें लगातार खोज अभियान चला रही हैं।

लाहौल स्पीति की विधायक अनुराधा राणा ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस घटना पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही वे लगातार किन्नौर प्रशासन के संपर्क में हैं और उन्होंने मंत्री जगत सिंह नेगी से भी बचाव कार्य में तेजी लाने का आग्रह किया है। विधायक ने यह भी कहा कि एनडीआरएफ, पुलिस और प्रशासन द्वारा वाहन और दोनों लापता व्यक्तियों को ढूंढने का काम जारी है और स्पीति के भी कई लोग मौके पर मौजूद हैं जो उन्हें बचाव कार्य की जानकारी दे रहे हैं। यह हादसा न केवल एक परिवार के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए दुखद है। प्रशासन और स्थानीय लोग मिलकर लापता व्यक्तियों की तलाश में जुटे हुए हैं।