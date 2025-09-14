हिमाचल में इन सात जिलों में आज बारिश की संभावना, जानिए कितने दिन तक खराब रहेगा मौसम

हिमाचल प्रदेश के सात जिलों में आज भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसका मतलब है कि इन इलाकों में भारी बारिश हो सकती है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की...

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के सात जिलों में आज भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसका मतलब है कि इन इलाकों में भारी बारिश हो सकती है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है।

मौसम विभाग के मुताबिक, सोमवार से 17 सितंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब रहेगा। हालांकि, इस दौरान कोई खास चेतावनी नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

शनिवार को भी हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई, जिसमें धर्मशाला भी शामिल है। लगातार हो रही बारिश से तापमान में गिरावट आई है और मौसम सुहावना हो गया है, लेकिन कुछ जगहों पर जलभराव और भूस्खलन जैसी समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं।

इसलिए, इन जिलों में रहने वाले लोगों और पर्यटकों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा करते समय सावधानी बरतें और मौसम की जानकारी लेते रहें। सरकार और स्थानीय प्रशासन ने भी लोगों को सुरक्षित रहने और किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहने की अपील की है। आने वाले दिनों में बारिश जारी रहने से किसानों और आम जनता को कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन साथ ही इससे जुड़ी चुनौतियों के लिए भी तैयार रहना होगा।