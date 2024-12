Weather Update: हिमाचल में टूटेगा सूखे का सिलसिला, 8 जिलों में बारिश-बर्फबारी का यैलो अलर्ट

राज्य में दो माह से अधिक समय से चल रहा ड्राई स्पैल अब टूटने की उम्मीद है। मौसम विभाग की मानें तो एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ 7 दिसम्बर की रात्रि से सक्रिय होगा...

शिमला (संतोष): राज्य में दो माह से अधिक समय से चल रहा ड्राई स्पैल अब टूटने की उम्मीद है। मौसम विभाग की मानें तो एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ 7 दिसम्बर की रात्रि से सक्रिय होगा, जो पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों सहित उत्तर पश्चिमी भारत के आसपास मैदानी इलाकों को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में राज्य के मध्य व मैदानी इलाकों के 8 जिलों में बारिश व बर्फबारी का यैलो अलर्ट जारी किया गया है।

7 दिसम्बर की रात्रि से मौसम करवट बदलेगा और 8 दिसम्बर को लाहौल-स्पीति, चम्बा, किन्नौर के अलावा मध्य व मैदानी इलाकों के जिला ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में अलग-अलग स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावनाएं जताते हुए यैलो अलर्ट जारी किया गया है।

8 व 9 दिसम्बर को दो दिन राज्य के सभी क्षेत्रों में बारिश व बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया गया है। 10 दिसम्बर से फिर से मौसम साफ व शुष्क रहेगा। गुरुवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में धूप खिली और शुक्रवार और शनिवार को भी दो दिन मौसम के साफ रहने की संभावना है, लेकिन शनिवार रात्रि से मौसम करवट बदल सकता है। बेशक बीते दिनों प्रदेश की चोटियों पर हल्की बर्फबारी हुई है, लेकिन मध्य व मैदानी इलाकों में सूखे जैसे हालात पैदा हो गए हैं।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here