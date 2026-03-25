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Himachal Weather: हिमाचल में फिर करवट लेगा मौसम, जानें आने वाले दिनों को लेकर अलर्ट

Edited By Jyoti M, Updated: 25 Mar, 2026 11:22 AM

himachal weather the weather in himachal is set to take a turn again

हिमाचल प्रदेश के मौसम में इन दिनों विरोधाभासों का एक अनोखा संगम देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ बर्फीली तासीर है तो दूसरी ओर चटख धूप पसीने छुड़ा रही है। पहाड़ों की चोटियों पर गिरता पारा और मैदानों में बढ़ती तपन के बीच अब पश्चिमी विक्षोभ की आहट ने मौसम...

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के मौसम में इन दिनों विरोधाभासों का एक अनोखा संगम देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ बर्फीली तासीर है तो दूसरी ओर चटख धूप पसीने छुड़ा रही है। पहाड़ों की चोटियों पर गिरता पारा और मैदानों में बढ़ती तपन के बीच अब पश्चिमी विक्षोभ की आहट ने मौसम विभाग की चिंताएं बढ़ा दी हैं।

मंगलवार का दिन प्रदेशवासियों के लिए मिला-जुला रहा। शिमला सहित आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में आसमान पूरी तरह साफ रहा और सुनहरी धूप के चलते दोपहर के वक्त लोगों को हल्की गर्मी का अहसास हुआ। हालांकि, मैदानी इलाकों की तस्वीर इससे जुदा थी; सुंदरनगर जैसे क्षेत्रों में सुबह के वक्त धुंध की घनी चादर लिपटी रही, जिससे विजिबिलिटी पर भी असर पड़ा। वहीं, राज्य के कुछ हिस्सों में अचानक हुई हल्की बूंदाबांदी ने हवा में थोड़ी ठंडक घोल दी।

वर्तमान में प्रदेश के तापमान में भारी असमानता देखी जा रही है। एक ओर ताबो (Tabo) में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जहां न्यूनतम तापमान -0.2°C तक लुढ़क गया है, वहीं दूसरी ओर ऊना में गर्मी ने दस्तक दे दी है। ऊना में अधिकतम तापमान 28.6°C दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे ज्यादा रहा। दिलचस्प बात यह है कि ऊना और बिलासपुर दोनों ही शहरों में रात का न्यूनतम तापमान एक बराबर यानी 13.0°C बना हुआ है। प्रदेश के पांच प्रमुख शहरों में रात का पारा अभी भी 5°C के नीचे बना हुआ है।

आने वाले दिनों का अलर्ट: सक्रिय होंगे दो पश्चिमी विक्षोभ

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मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी दिनों के लिए चेतावनी जारी की है। उत्तर-पश्चिमी भारत में एक के बाद एक दो कमजोर पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbances) दस्तक देने वाले हैं, जिनका असर हिमाचल में साफ दिखाई देगा। 26 और 28 मार्च की रात को दो अलग-अलग मौसमी प्रणालियां राज्य में प्रवेश करेंगी।

26-27 मार्च को वैज्ञानिक संदीप शर्मा के मुताबिक, इन दो दिनों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में हल्की वर्षा और ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात की संभावना है।

28 मार्च को बारिश और बर्फबारी की तीव्रता बढ़ सकती है, जिससे कुछ इलाकों में मध्यम दर्जे की गिरावट दर्ज की जाएगी।

29-30 मार्च को महीने के अंत में मौसम का मिजाज अधिक बिगड़ सकता है, जहां प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश और बर्फ गिरने के आसार हैं।

हालांकि, 25 मार्च को पूरे प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की उम्मीद है, जो किसी भी तरह की बड़ी हलचल से राहत देगा।

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