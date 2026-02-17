आखिरी नाश्ता और फिर हमेशा के लिए बंद हुआ कमरा, जानें आरिफ की मौत के पीछे का 'असली' राज

Main Menu

बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश): नशा न केवल शरीर को खोखला करता है, बल्कि यह मानसिक शांति और जीने की इच्छा को भी निगल जाता है। बिलासपुर के डियारा सेक्टर से एक ऐसी ही हतप्रभ कर देने वाली खबर सामने आई है, जहाँ नशे के काले कारोबार और पुलिसिया कार्रवाई के बीच फंसे एक युवक ने मौत का रास्ता चुन लिया। 36 वर्षीय आरिफ मोहम्मद, जो पिछले कुछ समय से गंभीर मानसिक तनाव से गुजर रहा था, उसने अपने ही घर में फंदा लगाकर जीवनलीला समाप्त कर ली।

आखिरी नाश्ता और फिर हमेशा के लिए बंद हुआ कमरा

मंगलवार की सुबह किसी को अंदाजा नहीं था कि आरिफ के मन में क्या चल रहा है। वह सामान्य रूप से सोकर उठा और अपने परिवार के साथ बैठकर नाश्ता किया। कुछ देर की बातचीत के बाद वह अपने कमरे में चला गया। जब काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला, तो परिजनों को अनहोनी का अहसास हुआ। भीतर जाने पर उनके होश उड़ गए। आनन-फानन में उसे क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी; डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

तस्करी के दाग और नशे की लत का 'डेथ ट्रैप'

आरिफ का अतीत पुलिस रिकॉर्ड में काफी विवादित रहा था। जाँच में सामने आया है कि मृतक के खिलाफ जिले में चिट्टा (सिंथेटिक ड्रग) तस्करी के तीन अलग-अलग मामले दर्ज थे।

सूत्रों की मानें तो तस्करी के धंधे में शामिल रहने वाला आरिफ खुद भी नशे की इस जानलेवा लत का शिकार हो चुका था। लगातार बढ़ते कानूनी मुकदमों और नशे की गिरफ्त ने उसे गहरे डिप्रेशन में धकेल दिया था, जो संभवतः इस आत्मघाती कदम की मुख्य वजह बना।

पुलिस और फॉरेंसिक टीम की जांच शुरू

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस विभाग अलर्ट पर है। बिलासपुर पुलिस की एक विशेष टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए हैं। मामले की वैज्ञानिक बारीकियों को समझने के लिए फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मदद भी ली जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह पूरी तरह से आत्महत्या का ही मामला है।

पुलिस अधीक्षक बिलासपुर, संदीप धवल ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल धारा 174 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पोस्टमार्टम की विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सटीक कारणों और परिस्थितियों का स्पष्ट खुलासा हो पाएगा।

