मनरेगा विवाद पर केंद्र के खिलाफ सुक्खू सरकार का प्रदर्शन, मंत्री ने DC के खिलाफ दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस, पढ़ें HP की 10 बड़ी खबरें

हिमाचल डैस्क: राज्य में 2 पश्चिमी विक्षोभ के एक बार फिर सक्रिय होने से मौसम दोबारा बिगड़ने के आसार हैं। मनरेगा के प्रारूप में बदलाव और इसके नाम से 'महात्मा गांधी' का नाम हटाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। राज्य की सियासत में एक बड़ा प्रशासनिक प्रोटोकॉल विवाद सामने आया है। देवभूमि कहे जाने वाले हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। प्रदेश के स्कूलों में अब जल्द ही शारीरिक शिक्षा शिक्षक (पीईटी) के 870 पद भरे जाएंगे। मंडी जिले के उपमंडल मुख्यालय गोहर और इसके आसपास के क्षेत्रों में पीलिया फैलने से हड़कंप मच गया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बाेला है। मंडी के ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव-2026 के लिए औपचारिक निमंत्रण प्रक्रिया शुरू हो गई है।

हिमाचल में फिर करवट लेगा मौसम, 4 दिन बारिश-बर्फबारी के आसार

राज्य में 2 पश्चिमी विक्षोभ के एक बार फिर सक्रिय होने से मौसम दोबारा बिगड़ने के आसार हैं और अगले चार दिन राज्य के कई हिस्सों में बारिश व बर्फबारी हो सकती है, जबकि कुछ इलाकों में तेज हवाओं और गरज-चमक का भी यैलो अलर्ट जारी किया गया है।

मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने के विरोध में सुक्खू सरकार ने केंद्र के खिलाफ खोला मोर्चा

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के प्रारूप में बदलाव और इसके नाम से 'महात्मा गांधी' का नाम हटाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। इस मुद्दे पर अपना विरोध दर्ज कराने के लिए शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष दो घंटे का सामूहिक उपवास किया।

मंत्री यादविंद्र गोमा ने डीसी मंडी के खिलाफ दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस, जानें क्या है मामला

राज्य की सियासत में एक बड़ा प्रशासनिक प्रोटोकॉल विवाद सामने आया है। प्रदेश के मंडी में गणतंत्र दिवस समारोह पर तय प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर आयुष, युवा सेवाएं एवं खेल तथा विधि मंत्री यादविंद्र गोमा ने डीसी मंडी अपूर्व देवगन के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष को विशेषाधिकार हनन (प्रिविलेज मोशन) का नोटिस सौंपा है।

मानवता शर्मसार: सिंचाई नहर से मिला 5 माह का भ्रूण, बेसन के थैले में लपेटा गया था शव

देवभूमि कहे जाने वाले हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। जिले के निचार खंड की ग्राम पंचायत उरनी में एक सिंचाई नहर से 4 से 5 माह के भ्रूण का शव बरामद हुआ है।

स्कूलों में जल्द भरे जाएंगे पीईटी के 870 पद, शिक्षा विभाग ने सरकार से मांगी परमिशन

प्रदेश के स्कूलों में अब जल्द ही शारीरिक शिक्षा शिक्षक (पीईटी) के 870 पद भरे जाएंगे। कोर्ट के आदेशों के बाद शिक्षा विभाग ने इन पदों पर शिक्षकों को नियुक्ति देने के लिए सरकार से परमिशन मांगी है। इस संबंध में विभाग के निदेशक की ओर से सरकार को पत्र भी लिखा गया है।

मंडी के गोहर में पीलिया फैलने से मचा हड़कंप, 42 लोग चपेट में...एक युवक की गई जान

मंडी जिले के उपमंडल मुख्यालय गोहर और इसके आसपास के क्षेत्रों में पीलिया फैलने से हड़कंप मच गया है। अब तक इस बीमारी की चपेट में 42 लोग आ चुके हैं, जबकि एक 28 वर्षीय युवक की दुखद मृत्यु हो गई है।

जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर तीखा हमला, बाेले-मनरेगा के नाम पर सिर्फ घड़ियाली आंसू बहा रही कांग्रेस

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि विकसित भारत ग्रामीण आजीविका गारंटी (वी बी-जी राम जी) के विरोध में सरकार द्वारा किया जा रहा अनशन केवल अपने आलाकमान को खुश करने के लिए एक सियासी नौटंकी है।

बड़ा देव कमरूनाग को दिया अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महाेत्सव का पहला 'न्यून्द्रा', 14 फरवरी को होगा आगमन

मंडी के ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव-2026 के लिए औपचारिक निमंत्रण प्रक्रिया शुरू हो गई है। जनपद के आराध्य देव और बड़ा देव के रूप में पूजनीय कमरूनाग जी को आज महोत्सव का पहला निमंत्रण (न्यून्द्रा) प्रदान किया गया।

स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जारी किया सिलेबस, 100 अंकों की होगी शिक्षकों की परीक्षा

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने राज्य के सीबीएसई स्कूलों में नियुक्त किए जाने वाले शिक्षकों के लिए सिलेबस जारी कर दिया है। बोर्ड ने प्रधानाचार्य, हैडमास्टर, प्रवक्ता और टीजीटी पदों के लिए यह पाठ्यक्रम निर्धारित किया है।

बॉर्डर-2 की स्क्रीनिंग के लिए कुल्लू पहुंचे अभिनेता सनी देओल, दर्शकों के साथ लिया मूवी का आनंद

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सनी देओल इन दिनों हिमाचल प्रदेश की वादियों में सुकून के पल बिता रहे हैं। अपनी फिल्मों से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले सनी देओल शुक्रवार को कुल्लू स्थित शोभला मल्टीप्लेक्स पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी फिल्म बॉर्डर-2 की विशेष स्क्रीनिंग में हिस्सा लिया।