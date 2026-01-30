Main Menu

  • Himachal: स्कूलों में जल्द भरे जाएंगे पीईटी के 870 पद, शिक्षा विभाग ने सरकार से मांगी परमिशन

Edited By Vijay, Updated: 30 Jan, 2026 09:35 PM

870 pet posts will be filled in schools soon

प्रदेश के स्कूलों में अब जल्द ही शारीरिक शिक्षा शिक्षक (पीईटी) के 870 पद भरे जाएंगे। कोर्ट के आदेशों के बाद शिक्षा विभाग ने इन पदों पर शिक्षकों को नियुक्ति देने के लिए सरकार से परमिशन मांगी है।

शिमला (प्रीति): प्रदेश के स्कूलों में अब जल्द ही शारीरिक शिक्षा शिक्षक (पीईटी) के 870 पद भरे जाएंगे। कोर्ट के आदेशों के बाद शिक्षा विभाग ने इन पदों पर शिक्षकों को नियुक्ति देने के लिए सरकार से परमिशन मांगी है। इस संबंध में विभाग के निदेशक की ओर से सरकार को पत्र भी लिखा गया है। ऐसे में सरकार से परमिशन मिलने के बाद विभाग इन पदों पर शिक्षकों को नियुक्ति देने की प्रक्रिया शुरू करेगा। इन पदों को बैचवाइज के आधार पर भरा जा रहा है और मार्च 2023 में इसके लिए काऊंसलिंग हो चुकी है। ऐसे में अब तीन साल के इंतजार के बाद शिक्षकों को इन पदों पर नियुक्ति मिलेगी। 

बता दें कि काऊंसलिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस भर्ती को लेकर कुछेक उम्मीदवार कोर्ट गए थे, जिसके बाद इस भर्ती पर रोक लगी थी। ये उम्मीदवार इस भर्ती में एक वर्ष के डिप्लोमा को मान्य करने की मांग कर रहे थे। हालांकि अब कोर्ट से इस मामले में फैसला आ गया है। इस भर्ती में दो वर्ष के डिप्लोमा होल्डर को ही पात्र माना गया है। ऐसे में अब इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

PunjabKesari

शिक्षा निदेशक से मिला बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल
इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने की मांग को लेकर बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को अध्यक्ष शशि ठाकुर की अगुवाई में स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली से मिला। इस दौरान निदेशक ने शिक्षकों को आश्वस्त किया है कि जल्द ही पीईटी के 870 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए सरकार से परमिशन ली जा रही है।

