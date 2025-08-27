Himachal: मणिमहेश यात्रा पर गए तीन श्रद्धालुओं की मौत, पांच घायल

हिमाचल प्रदेश में जारी भारी बारिश के कारण मणिमहेश यात्रा पर बड़ा संकट आ गया है। प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए इस यात्रा पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। भूस्खलन और खराब मौसम ने यात्रा मार्ग को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिससे कई जगहों पर...

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश में जारी भारी बारिश के कारण मणिमहेश यात्रा पर बड़ा संकट आ गया है। प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए इस यात्रा पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। भूस्खलन और खराब मौसम ने यात्रा मार्ग को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिससे कई जगहों पर सड़कें टूट गई हैं और पुल बह गए हैं।

इस दौरान, यात्रा में तीन श्रद्धालुओं की मौत की दुखद खबर मिली है। इनमें से दो की मौत कुगती मार्ग पर हुई, जबकि एक श्रद्धालु की जान हड़सर के पैदल यात्रा मार्ग पर गई। इन शवों को अब हड़सर लाया जा रहा है। इसके अलावा, सुंदरासी नामक स्थान पर हुए भूस्खलन में पांच श्रद्धालु घायल भी हुए हैं। इन घायलों को तुरंत एयरलिफ्ट करके भरमौर के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है।

प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मणिमहेश डल झील और यात्रा मार्ग पर तैनात सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी वापस बुला लिया है। यात्रा मार्ग के क्षतिग्रस्त होने और पुलों के बह जाने के कारण, इन कर्मचारियों को भी एयरलिफ्ट करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है।

चंबा और भरमौर जिले में पिछले तीन दिनों से भारी बारिश के कारण सड़कें बंद हैं और मोबाइल नेटवर्क भी ठप हो चुका है। इससे बचाव और राहत कार्यों में भी बाधा आ रही है। डीसी चंबा ने बताया कि बारिश से सड़कों को भारी नुकसान हुआ है और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यात्रा पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। सभी से अपील की गई है कि वे फिलहाल यात्रा करने से बचें और सुरक्षित स्थानों पर रहें।