Shimla: एचपीयू ने स्नातक परीक्षाओं के लिए स्थापित किए 119 परीक्षा केंद्र, अधिसूचना जारी

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) ने आगामी मार्च-अप्रैल माह में आयोजित होने वाली स्नातक स्तर की वार्षिक परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र स्थापित कर दिए हैं।

शिमला (अभिषेक): हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) ने आगामी मार्च-अप्रैल माह में आयोजित होने वाली स्नातक स्तर की वार्षिक परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र स्थापित कर दिए हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थापित कुल 119 परीक्षा केंद्रों पर स्नातक प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष की वार्षिक परीक्षाएं आयोजित होंगी। विश्वविद्यालय ने परीक्षा केंद्रों की अधिसूचना जारी कर दी है।

इन परीक्षाओं के लिए जिला बिलासपुर में बिलासपुर काॅलेज, स्वामी विवेकानंद काॅलेज घुमारवीं, घंडालवीं डिग्री काॅलेज, झंडूता काॅलेज, जुखाला काॅलेज व राजकीय काॅलेज श्री नयनादेवी जी में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा जिला चम्बा में डीएवी काॅलेज बनीखेत, राजकीय काॅलेज बनीखेत, भरमौर काॅलेज, चम्बा काॅलेज, चुवाड़ी काॅलेज, पांगी एट किल्लर, सलूणी काॅलेज, तीसा काॅलेज, सिहुंता काॅलेज, लील्ह कोठी काॅलेज, राजकीय डिग्री काॅलेज भलेई व राजकीय डिग्री काॅलेज तेलका में केंद्र स्थापित किए गए हैं। जिला हमीरपुर में बड़सर काॅलेज, भोरंज काॅलेज, बीबीएन काॅलेज चकमोह, गौतम काॅलेज हमीरपुर, हमीरपुर राजकीय काॅलेज, सिद्धार्थ राजकीय काॅलेज नादौन, ठाकुर जगदेव चंद राजकीय काॅलेज सुजानपुर टीहरा व राजकीय काॅलेज धनेटा में परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं।

जिला किन्नौर में रिकांगपिओ काॅलेज, जबकि जिला कुल्लू में आनी (हरिपुर) काॅलेज, निरमंड काॅलेज व कुल्लू काॅलेज, जिला मंडी में वल्लभ राजकीय काॅलेज मंडी, जिला सोलन में अर्की काॅलेज, धर्मपुर काॅलेज, दिग्गल काॅलेज, नालागढ़ काॅलेज, बरोटीवाला काॅलेज, सोलन राजकीय काॅलेज, जीजीडीएसडी काॅलेज सुबाथू, कंडाघाट काॅलेज, राजकीय डिग्री काॅलेज जयनगर, दाड़लाघाट काॅलेज, राजकीय डिग्री काॅलेज रामशहर, जिला ऊना में एमपी राजकीय काॅलेज अम्ब, स्वामी विवेकानंद डिग्री काॅलेज चिंतपूर्णी, बंगाणा काॅलेज, चौकीमन्यार काॅलेज, राजकीय गुज्जर काॅलेज बीटन, एसवीएसडी काॅलेज भटोली, दौलतपुर चौक काॅलेज, राजकीय काॅलेज कोटला खुर्द, खड्ड काॅलेज, ऊना राजकीय काॅलेज व हरोली काॅलेज में परीक्षा केंद्र स्थापित किया गया है।

सिरमौर में यहां स्थापति किए परीक्षा केंद्र

जिला सिरमौर में हरिपुरधार काॅलेज, नाहन काॅलेज, गुरु गोबिंद सिंह मैमोरियल काॅलेज पावंटा साहिब, बीकेडी डिग्री काॅलेज फॉर वूमन पावंटा साहिब, भराली काॅलेज, राजगढ़ काॅलेज, संगड़ाह काॅलेज, सराहन काॅलेज, शिलाई काॅलेज, कफोटा काॅलेज, राजकीय डिग्री काॅलेज श्री रेणुका जी, रोहणात डिग्री काॅलेज व नौहरा काॅलेज में परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं।

जिला कांगड़ा में यहां स्थापित किए परीक्षा केंद्र

जिला कांगड़ा में पंडित संत राम राजकीय कॉलेज बैजनाथ, पंडित अनंत राम एसडी काॅलेज बड़ोह, डब्ल्यूआरएस राजकीय काॅलेज देहरी, ढलियारा काॅलेज, डाडासीबा काॅलेज, कोटला बेड़ काॅलेज, धर्मशाला काॅलेज, लंज काॅलेज, शाहपुर काॅलेज, हरिपुर (गुलेर) काॅलेज, इंदौरा काॅलेज, कंवर दुर्गा चंद काॅलेज मैमोरियल राजकीय काॅलेज जयसिंहपुर, ज्वालाजी काॅलेज, डीएवी काॅलेज कांगड़ा, खुंडियां काॅलेज, एफडी डिग्री काॅलेज मंडमियानी, नगरोटा बगवां काॅलेज, तकीपुर काॅलेज, नगरोटा सूरियां काॅलेज, नौरा काॅलेज, राजकीय आर्य डिग्री काॅलेज नूरपुर, एससीवीबी राजकीय काॅलेज पालमपुर, केएलबी.डीएवी कालेज पालमपुर, जीजीडीएसडी कालेज राजपुर (पालमपुर), एसवीएनजी राजकीय कालेज शिवनगर, डीडीएमपी काॅलेज सुगभटोली, ज्वाली काॅलेज, थुरल काॅलेज, रे काॅलेज, रक्कड़ काॅलेज, देहरा काॅलेज, राजकीय डिग्री काॅलेज मटौर, राजकीय डिग्री काॅलेज मुल्थान, मजींह काॅलेज व रिड़कमार काॅलेज में परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं।

जिला शिमला में यहां स्थापित किए परीक्षा केंद्र

जिला शिमला में सेंट बीड्स काॅलेज, एचपीयू डिपार्टमैंट ऑफ ईवनिंग स्टडीज, सैंटर ऑफ एक्सीलैंस संजौली काॅलेज, चायल कोटी काॅलेज, आरकेएमवी, कोटशेरा काॅलेज, डीएवी काॅलेज कोटखाई, कुमारसैन काॅलेज, ननखड़ी काॅलेज, नेरवा काॅलेज, रामपुर बुशहर काॅलेज, सरस्वती नगर काॅलेज, सीमा काॅलेज, सुन्नी काॅलेज, ठियोग काॅलेज, धामी काॅलेज, टिक्कर काॅलेज व चौपाल काॅलेज में परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं।

मार्च में शुरू होने वाली स्नातक परीक्षाओं के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया जारी

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) मार्च माह में स्नातक वार्षिक परीक्षाएं शुरू करेगा। परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और विद्यार्थी बिना विलंब शुल्क के 5 फरवरी तक परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे। उसके बाद विश्वविद्यालय के नियमों के तहत विलंब शुल्क वसूला जाएगा।

