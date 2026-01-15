Main Menu

हिमाचल में होटल के कमरे में चल रहा था नशे का खेल: चिट्टे के साथ दो गिरफ्तार, कैश भी बरामद

Edited By Jyoti M, Updated: 15 Jan, 2026 04:05 PM

कुल्लू (संजीव जैन)। नशे के सौदागरों के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम में कुल्लू पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। घाटी में चिट्टे के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए पुलिस थाना भुंतर की टीम ने एक सटीक और गुप्त सूचना के आधार पर 'छोटा भुईंन' क्षेत्र के एक होटल में सर्जिकल स्ट्राइक की। इस कार्रवाई ने न केवल नशे की एक बड़ी खेप बरामद की, बल्कि अंतरराज्यीय सप्लाई चेन के कड़ियों को भी बेनकाब किया है।

आधी रात की दबिश और बड़ी बरामदगी

पुलिस की विशेष टीम ने होटल के कमरा नंबर 205 में अचानक छापा मारकर वहां ठहरे दो युवकों को हड़बड़ाहट में डाल दिया। जब कमरे की गहनता से तलाशी ली गई, तो पुलिस के हाथ 104 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) लगा। मादक पदार्थों के साथ-साथ आरोपियों के पास से 21,200 रुपये की नगदी भी बरामद हुई है, जिसे नशे की बिक्री से कमाया गया धन माना जा रहा है।

हत्थे चढ़े तस्करों का विवरण

गिरफ्तार किए गए आरोपियों में एक स्थानीय निवासी है जबकि दूसरा पड़ोसी राज्य पंजाब से संबंध रखता है:

निखिल शर्मा (32): निवासी पारला भुंतर, जिला कुल्लू।

शिव कुमार (32): निवासी मंगली निच्ची, जिला लुधियाना (पंजाब)।

कानूनी शिकंजा और आगामी जांच

पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम (NDPS Act) की धारा 21 और 29 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

जांच का मुख्य केंद्र: पुलिस अब इस बात की तहकीकात कर रही है कि नशे की यह खेप कहां से लाई गई थी और इसे कुल्लू घाटी में किन-किन लोगों को सप्लाई किया जाना था। जांच अधिकारी आरोपियों के मोबाइल रिकॉर्ड और पिछले संपर्कों को खंगाल रहे हैं ताकि इस पूरे 'सप्लाई सिंडिकेट' की जड़ तक पहुंचा जा सके।
 

