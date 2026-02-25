हिमाचल घूमने आए झारखंड के पूर्व CM चंपाई सोरेन के पोते की मौ.त

Main Menu

25 Feb, 2026

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पोते, 22 वर्षीय वीर सोरेन की हिमाचल प्रदेश के मनाली में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। शुरुआती संकेतों के अनुसार, ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र (High Altitude) की प्रतिकूल परिस्थितियां इस दुखद घटना का कारण...

हिमाचल डेस्क। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पोते, 22 वर्षीय वीर सोरेन की हिमाचल प्रदेश के मनाली में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। शुरुआती संकेतों के अनुसार, ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र (High Altitude) की प्रतिकूल परिस्थितियां इस दुखद घटना का कारण बनीं।

सैर-सपाटे के बीच अचानक टूटा दुखों का पहाड़

झारखंड की राजनीति के दिग्गज नेता चंपाई सोरेन के बेटे बाबू लाल सोरेन का पुत्र, वीर सोरेन अपने दोस्तों के साथ 22 फरवरी को पहाड़ों की रानी मनाली पहुँचा था। युवाओं का यह दल सिमसा क्षेत्र के एक निजी होटल में ठहरा हुआ था। 23 फरवरी को उन्होंने सोलंग वैली और हाम्टा पास के करीब स्थित सेथन गाँव की सैर की थी। मंगलवार दोपहर तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था।

तबीयत बिगड़ने का घटनाक्रम

मंगलवार दोपहर करीब 12:30 बजे जब वीर अपने दोस्तों के साथ घूमकर वापस लौटा, तो उसने भयंकर सिरदर्द की शिकायत की। दोस्तों ने उसे दवाई दी, जिसके बाद वह आराम करने के लिए सो गया। कमरे से अचानक गिरने की आवाज आई। दोस्तों ने देखा कि वीर बिस्तर से नीचे गिरा हुआ था। जब उसे आनन-फानन में मनाली के सिविल अस्पताल ले जाया जा रहा था, तब उसके मुंह से झाग निकलने लगा, जो स्वास्थ्य की बेहद गंभीर स्थिति का संकेत था।

अस्पताल पहुँचने पर डॉक्टरों ने वीर को बचाने के लिए काफी देर तक सीपीआर (CPR) दिया, लेकिन उसकी नब्ज लौटकर नहीं आई। अंततः उसे मृत घोषित कर दिया गया।

पुलिस की कार्रवाई और मेडिकल रिपोर्ट

मनाली पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। प्राथमिक जांच में शरीर पर किसी भी तरह के चोट के निशान नहीं मिले हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र (सेथन और हाम्टा पास) में ऑक्सीजन की कमी या 'हाई एल्टीट्यूड सिकनेस' की वजह से वीर की तबीयत बिगड़ी हो सकती है।

शोक में डूबा परिवार

इस हृदयविदारक समाचार के मिलते ही पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन रांची से मनाली के लिए रवाना हो गए हैं। पुलिस ने परिजनों के आने तक शव को सुरक्षित रखवाया है, जिसके बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

