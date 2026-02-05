Main Menu

पालमपुर के चाय बागान में सांभर की रहस्यमयी मौ/त, शरीर पर मिले चाेटाें के निशान

Edited By Jyoti M, Updated: 05 Feb, 2026 12:52 PM

himachal pradesh a dead sambar deer was found in kangra

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के अंतर्गत पालमपुर के गोपालपुर चाय बागान में एक सांभर मृत पाया गया। स्थानीय लोगों द्वारा सूचना मिलने पर वन विभाग की रेस्क्यू टीम, जिसका नेतृत्व वन रक्षक अविनाश कर रहे थे, तुरंत मौके पर पहुंची और शव को अपने संरक्षण में...

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के अंतर्गत पालमपुर के गोपालपुर चाय बागान में एक सांभर मृत पाया गया। स्थानीय लोगों द्वारा सूचना मिलने पर वन विभाग की रेस्क्यू टीम, जिसका नेतृत्व वन रक्षक अविनाश कर रहे थे, तुरंत मौके पर पहुंची और शव को अपने संरक्षण में लिया।

घटना का विवरण और प्रारंभिक जांच

वन विभाग की शुरुआती जांच के अनुसार, सांभर के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। अधिकारियों का अनुमान है कि यह किसी शिकारी का हमला नहीं, बल्कि वन्यजीवों के बीच हुआ आपसी संघर्ष (Territorial Fight) हो सकता है। पालमपुर का यह क्षेत्र घने जंगलों और चाय बागानों से घिरा है, जहाँ अक्सर जंगली जानवरों की आवाजाही बनी रहती है।

सांभर के शव को गोपालपुर चिड़ियाघर (Zoo) ले जाया गया, जहाँ डॉ. अमित कश्यप और उनकी मेडिकल टीम ने मृत्यु के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम किया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान वन परिक्षेत्र अधिकारी आदित्य, वन खंड अधिकारी राकेश कुमार और स्थानीय प्रधान हरिराम सहित पुलिस प्रशासन मौजूद रहा।

पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद, उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम के तहत सांभर के शव का विधिवत अंतिम संस्कार कर दिया गया।

