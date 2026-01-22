Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Kangra: सीएम सुक्खू ने साधा निशाना, बाेले-नकली भाजपा के साथ मिलकर भविष्य वक्ता बन गए जयराम ठाकुर

Kangra: सीएम सुक्खू ने साधा निशाना, बाेले-नकली भाजपा के साथ मिलकर भविष्य वक्ता बन गए जयराम ठाकुर

Edited By Vijay, Updated: 22 Jan, 2026 07:32 PM

cm sukhvinder singh sukhu

सुलह विधानसभा क्षेत्र के प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने भाजपा को सत्ता में रहते हुए संसाधनों के दुरुपयोग पर घेरा।

सुलह/पालमपुर (भृगु): सुलह विधानसभा क्षेत्र के प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने भाजपा को सत्ता में रहते हुए संसाधनों के दुरुपयोग पर घेरा। उन्होंने दलबदल कर भाजपा में गए कांग्रेसी विधायकों को नकली भाजपा बताते हुए कहा कि नकली भाजपा के साथ मिलकर नेता विपक्ष जयराम ठाकुर भविष्य वक्ता बन गए हैं। उन्होंने भाजपा पर वर्ष 2024 में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान विधायकों की खरीद-फरोख्त का आरोप लगाते हुए कहा कि एक बार फिर भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी। भाजपा सत्ता में आने का ख्वाब छोड़ दे, क्योंकि वह पांच गुटों में बंटे हैं। राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने विधायकों को खरीदा क्योंकि भाजपा धनवान पार्टी है। विधायकों की खरीद के बाद जयराम ठाकुर अति आत्मविश्वास में आ गए। उन्होंने कहा कि इसी आत्मविश्वास में निर्दलीय विधायकों से भी इस्तीफा दिलाया गया। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार हुआ जब आजाद उम्मीदवारों ने इस्तीफा दिया और इस्तीफा स्वीकार करने के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए, लेकिन आज वह सड़क पर आ गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार लोगों के हितों को देखकर फैसले करती है और राज्य सरकार का एक-एक फैसला आम आदमी के हित में है।

पूर्व भाजपा सरकार ने प्रदेश की संपदा को लुटाया
सीएम सुक्खू ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार को 5 वर्ष की अवधि में हमारी सरकार से अब तक की अवधि में 50000 करोड़ अधिक की धनराशि मिली, उस 50000 करोड़ को विधि अनुशासन के अंतर्गत व्यय किया जाना था परंतु अपने ठेकेदार मित्रों को लाभ देने के लिए 1000 करोड़ के भवन बना दिए तथा अनेक भवन आज भी खाली हैं। उन्होंने कहा कि इतना अधिक खर्च कर प्रदेश की संपदा को लुटाया गया। उन्होंने कहा कि नालागढ़-बद्दी में कस्टमाइज्ड पैकेज के नाम पर 5000 बीघा जगह बिना रजिस्ट्रेशन फीस के उद्योगपतियों को दे दी गई जिसका बाजार मूल्य 2000 करोड़ था तथा कस्टमाइज्ड पैकेज के नाम पर एक करोड़ रुपए में ही यह जगह दे दी गई तथा प्रदेश की संपदा को लुटाया गया। उन्होंने कहा कि हिम केयर के नाम पर अपने निजी अस्पताल मित्रों को अनावश्यक लाभ पहुंचाया गया।

पहली बार बनाई गई न्यूट्रिशनल पॉलिसी
सीएम ने कहा कि प्रदेश में न्यूट्रिशनल पॉलिसी बनाई गई है ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि जो खाद्य पदार्थ हम खा रहे हैं उनमें पोषक तत्व हैं भी या नहीं। उन्होंने कहा कि पोषक तत्वों की जांच के लिए कांगड़ा जनपद में प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए 25 करोड़ रुपए की लागत से प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है। कंडाघाट प्रयोगशाला को अपग्रेड करने के लिए भी 8.5 करोड रुपए की धनराशि जारी की गई है।

आवश्यकता हुई तो स्मार्ट मीटर का अध्ययन करवाएगी सरकार
सीएम ने कहा कि पुराने बिजली मीटरों के स्थान पर नए स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं जिनके माध्यम से मोबाइल पर बिजली की कंजप्शन का मैसेज भी आएगा। उन्होंने कहा कि इससे बिजली का खर्चा कम होगा तथा यदि खर्च बढ़ता है तो सरकार इसका अध्ययन करवाएगी। उन्होंने कहा कि चार घरेलू मीटरों तक 125 यूनिट नि:शुल्क बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!