Kangra: धर्मशाला में पंजाब के तरनतारन का कुख्यात नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से मिली चिट्टे की खेप

Edited By Vijay, Updated: 25 Jan, 2026 07:15 PM

smuggler arrested with heroin

जिला कांगड़ा पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पंजाब के तरनतारन के एक नशा तस्कर को 10.58 ग्राम चिट्टे सहित धरा गया है।

धर्मशाला (ब्यूरो): जिला कांगड़ा पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पंजाब के तरनतारन के एक नशा तस्कर को 10.58 ग्राम चिट्टे सहित धरा गया है। आरोपी की पहचान ललित कुमार उर्फ टिंकू (34) पुत्र दर्शन प्रकाश शर्मा निवासी वार्ड नंबर-1 कालोनी गुरु तेगबहादुर नगर गली नंबर-4, थाना सिटी तरनतारन, पंजाब के रूप में हुई है। इस संदर्भ में पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। 

जानकारी अनुसार उक्त आरोपी लंबे समय से नशे के अवैध धंधे में सक्रिय था और निरंतर पुलिस की निगरानी में था। शनिवार को जिला कांगड़ा पुलिस की विशेष टीम गश्त पर थी। इस दौरान पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी ललित तरनतारन पंजाब से चिट्टे की खेप लेकर धर्मशाला आया है तथा शिवनगर नजदीक तिब्बतियन कालोनी के समीप एक निजी होटल में ठहरकर चिट्टा बेचने की फिराक में है। पुलिस की टीम ने उक्त आरोपी को मौके पर धर दबोचा व उससे 10.58 ग्राम चिट्टा बरामद किया। 

मामले की पुष्टि करते हुए एसपी कांगड़ा अशोक रत्न ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना धर्मशाला में मामला दर्ज कर लिया गया है, जबकि नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच में यह भी पाया गया है कि आरोपी एक कुख्यात नशा तस्कर है, जिस पर वर्ष 2020 में 2.04 किलोग्राम चिट्टे की भारी खेप बरामद होने के अलावा भी कई अन्य मामले दर्ज हैं।

