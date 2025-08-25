Main Menu

Himachal: भारी बारिश ने बरपाया कहर, बुजुर्ग का ढह गया घर...

Edited By Jyoti M, Updated: 25 Aug, 2025 03:28 PM

उपमंडल सुजानपुर में भारी बारिश ने कहर बरपाया है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस मूसलाधार बारिश का सबसे ज्यादा असर वार्ड नंबर 8 के 84 वर्षीय रवि कुमार पर पड़ा, जो अपने पुराने स्लेटपोश मकान में अकेले रहते थे। बीती रात की तेज बारिश के कारण...

हिमाचल डेस्क। उपमंडल सुजानपुर में भारी बारिश ने कहर बरपाया है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस मूसलाधार बारिश का सबसे ज्यादा असर वार्ड नंबर 8 के 84 वर्षीय रवि कुमार पर पड़ा, जो अपने पुराने स्लेटपोश मकान में अकेले रहते थे। बीती रात की तेज बारिश के कारण उनका घर अचानक ढह गया।

हादसे के वक्त रवि कुमार घर के अंदर ही थे। यह उनकी खुशकिस्मती रही कि मकान का ज्यादातर मलबा बाहर की तरफ गिरा। अगर मलबा अंदर की ओर गिरता, तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। इस घटना की जानकारी मिलते ही, उनके पड़ोसी राजेश गुप्ता और उनकी पत्नी अंजलि तुरंत मौके पर पहुंचे। उनके साथ वार्ड पार्षद वीणा धीमान, पूर्व पार्षद सरवन कुमार और नगर परिषद के कर्मचारी सीनत शर्मा भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। इन सभी ने मिलकर बुजुर्ग रवि कुमार को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला।

उनकी मदद के लिए, नगर परिषद ने उन्हें तत्काल राहत प्रदान की और उन्हें नगर परिषद द्वारा चलाए जा रहे रैन बसेरा में शिफ्ट कर दिया गया। फिलहाल, बुजुर्ग रवि कुमार वहीं रह रहे हैं। नगर परिषद के अधिकारी रमन कुमार शर्मा ने बताया कि बारिश के कारण रवि कुमार का घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। उन्होंने यह भी बताया कि बुजुर्ग को फौरी राहत देते हुए रैन बसेरा में रहने की सुविधा दी गई है और आगे की मदद के लिए भी विचार किया जा रहा है। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि ऐसे प्राकृतिक आपदाओं के समय एकजुटता और त्वरित कार्रवाई कितनी महत्वपूर्ण होती है।

