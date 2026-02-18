Himachal: कबाड़ के कारोबार को लेकर दो गुटों में खूनी झड़प: सरेआम चली गोलियां

Edited By Jyoti M, Updated: 18 Feb, 2026 03:09 PM

औद्योगिक गलियारे नालागढ़ के नंगल क्षेत्र में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब कबाड़ के कारोबार से जुड़े दो गुटों के बीच का आपसी टकराव खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। विवाद की चिंगारी मामूली बहस से शुरू हुई थी, लेकिन देखते ही देखते हवा में गोलियां गूंज...

नालागढ़ (सोलन): औद्योगिक गलियारे नालागढ़ के नंगल क्षेत्र में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब कबाड़ के कारोबार से जुड़े दो गुटों के बीच का आपसी टकराव खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। विवाद की चिंगारी मामूली बहस से शुरू हुई थी, लेकिन देखते ही देखते हवा में गोलियां गूंज उठीं, जिससे पूरा इलाका सहम गया।

क्या है पूरा मामला?

औद्योगिक कचरे (स्क्रैप) के ठेकों और लेन-देन को लेकर दो समूहों में लंबे समय से खींचतान चल रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नंगल में दोनों पक्ष आमने-सामने आए और तीखी बयानबाजी शुरू हुई। जुबानी जंग जल्द ही हाथापाई में बदल गई। हाथापाई के दौरान हथियार निकल आए और गोली चलने की आवाज से सनसनी फैल गई।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई

घटना की गंभीरता को देखते हुए बद्दी के एसपी विनोद धीमान स्वयं भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए स्थिति को काबू में किया। फिलहाल पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।

वर्तमान स्थिति और जांच

राहत की बात यह रही कि अब तक की जानकारी के अनुसार इस गोलीबारी में किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोनों पक्षों के मुख्य लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लेने की प्रक्रिया जारी है।

इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। विवाद की जड़ तक पहुँचने के लिए कबाड़ के लेन-देन के रिकॉर्ड भी खंगाले जा सकते हैं। एसपी विनोद धीमान ने स्पष्ट किया है कि कानून को हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और फायरिंग की घटना की गहनता से तफ्तीश की जा रही है।