Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Himachal: काल बनकर आई तेज रफ्तार पिकअप, कई गाड़ियां की चकनाचूर... बाइक को काफी दूर तक घसीटा

Himachal: काल बनकर आई तेज रफ्तार पिकअप, कई गाड़ियां की चकनाचूर... बाइक को काफी दूर तक घसीटा

Edited By Jyoti M, Updated: 11 Feb, 2026 01:40 PM

himachal pickup smashes vehicles drags bike for a long distance

सोलन के राजगढ़ रोड पर मंगलवार की रात उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक अनियंत्रित और तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने भारी तबाही मचाई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, पिकअप की गति इतनी अधिक थी कि चालक ने संतुलन खो दिया और सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियों को अपनी चपेट...

हिमाचल डेस्क। सोलन के राजगढ़ रोड पर मंगलवार की रात उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक अनियंत्रित और तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने भारी तबाही मचाई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, पिकअप की गति इतनी अधिक थी कि चालक ने संतुलन खो दिया और सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया।

टक्कर इतनी भीषण थी कि वहां खड़ी कारों के साथ-साथ एक मोटरसाइकिल भी पिकअप के नीचे फंस गई। पिकअप चालक बाइक को काफी दूरी तक घसीटते हुए ले गया। इस टक्कर के कारण वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और मौके पर काफी नुकसान हुआ है।

राहत की खबर

गनीमत यह रही कि इस जोरदार टक्कर के समय उन वाहनों में या उनके आसपास कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ा जानी नुकसान होने से टल गया। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई।

और ये भी पढ़े

पुलिस की कार्रवाई

सूचना मिलते ही पुलिस दल ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और यह जांच की जा रही है कि हादसा वाहन की तकनीकी खराबी के कारण हुआ या चालक की लापरवाही से। फिलहाल, पुलिस पिकअप चालक से पूछताछ कर आगामी कार्रवाई में जुटी है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!