Himachal: पांवटा साहिब में स्कूल की दीवार फांद घुसा अनियंत्रित ट्राला

Edited By Jyoti M, Updated: 18 Jan, 2026 05:34 PM

himachal an out of control trailer truck crashed through the school wall

पांवटा साहिब, (कपिल): शहर के देवीनगर स्थित प्राइमरी स्कूल में एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया, जब एक ट्राला अनियंत्रित होकर स्कूल की सुरक्षा दीवार से जा टकराया। राहत की बात यह रही कि घटना के समय न तो स्कूल में बच्चे मौजूद थे और न ही सड़क पर कोई आवाजाही थी, जिससे एक बड़ी अनहोनी टल गई।

घटना की सूचना मिलते ही एस.डी.एम. गुंजित सिंह चीमा साहिब और एस.एच.ओ. पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मौके का जायजा लिया। इस दौरान विधायक सुखराम चौधरी भी मौजूद रहे। उन्होंने प्रशासन से स्कूल परिसर की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने की मांग की। अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किर संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

एस.डी.एम. ने माना कि यदि यह हादसा स्कूल समय में होता तो जानी नुक्सान हो सकता था। इस दुर्घटना में स्कूल की दीवार को क्षति पहुंची है। उधर स्थानीय लोगों और अभिभावकों ने स्कूल के आसपास भारी वाहनों की तेज रफ्तार और आवाजाही पर रोक लगाने और सुरक्षा के इंतजाम करने की मांग की है। पुलिस द्वारा ट्राला चालक के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने क्षतिग्रस्त दीवार की जल्द मुरम्मत कराने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने का आश्वासन दिया है। 

