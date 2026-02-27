Main Menu

  • मौसी के घर रहकर पढ़ रही थी छात्रा, मौसा ने किया नाबालिग के साथ दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

Edited By Jyoti M, Updated: 27 Feb, 2026 09:56 AM

सिरमौर जिले के मुख्यालय नाहन में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ एक नाबालिग छात्रा ने अपने सगे मौसा पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए नाहन पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया...

हिमाचल डेस्क। सिरमौर जिले के मुख्यालय नाहन में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ एक नाबालिग छात्रा ने अपने सगे मौसा पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए नाहन पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है।

घटना का विवरण

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़िता नाहन में अपने मौसा-मौसी के घर रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। आरोप है कि इसी दौरान आरोपी ने घर में अकेलेपन का फायदा उठाकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। डरी-सहमी पीड़िता ने अंततः साहस जुटाकर पुलिस से संपर्क किया और आपबीती सुनाई।

कानूनी कार्रवाई

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और POCSO (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।शिकायत दर्ज होते ही पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवाया गया है और उसे आवश्यक परामर्श उपलब्ध कराया जा रहा है। पुलिस अब इस मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है ताकि अदालत में पुख्ता साक्ष्य पेश किए जा सकें।

सिरमौर के पुलिस अधीक्षक (SP) निश्चित सिंह नेगी ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाएगी ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके।

