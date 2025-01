Una: अप्पर अंदौरा में कार से 9.27 ग्राम चिट्टा बरामद, होशियारपुर के 2 युवक गिरफ्तार

ऊना जिला के अंतर्गत आते अप्पर अंदौरा में होशियारपुर के 2 युवकों को 9.27 ग्राम चिट्टे सहित पकड़ा गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

अम्ब (अश्विनी): ऊना जिला के अंतर्गत आते अप्पर अंदौरा में होशियारपुर के 2 युवकों को 9.27 ग्राम चिट्टे सहित पकड़ा गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार सोमवार की रात एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स कांगड़ा की टीम को गुप्त सूचना मिली कि अप्पर अन्दौरा में एक कार में सवार लोग क्षेत्र में चिट्टा बेचने की फिराक में हैं। सूचना के आधार पर टीम ने उक्त कार की तलाशी ली तो उसमें से 9.27 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया।

एसएचओ अम्ब गौरव भारद्वाज ने बताया कि पुलिस ने चिट्टे सहित पकड़े गए आरोपी रोहित कुमार (31) निवासी हरिकृष्ण नगर बजवाड़ा डाकखाना बजवाड़ा तहसील व जिला होशियारपुर (पंजाब) और नितिन भारद्वाज (34) निवासी मकान नंबर बी-9,599/2 न्यू मॉडल टाऊन वार्ड नंबर-24 तहसील व जिला होशियारपुर के खिलाफ मादक द्रव्य अधिनियम की बनती धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here