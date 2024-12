Himachal: स्वास्थ्य मंत्री बोले-डाॅक्टरों के 200 पद और नर्सिंग के 600 पद भरेगी सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और सैनिक कल्याण मंत्री डाॅ. (कर्नल) धनीराम शांडिल ने रविवार को माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर में पूजा-अर्चना कर शीश नवाया और प्रदेशवासियों के सुखमय और खुशहाल जीवन की कामना की।

चिंतपूर्णी (टीम): स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और सैनिक कल्याण मंत्री डाॅ. (कर्नल) धनीराम शांडिल ने रविवार को माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर में पूजा-अर्चना कर शीश नवाया और प्रदेशवासियों के सुखमय और खुशहाल जीवन की कामना की। इस मौके पर विधायक सुदर्शन सिंह बबलू और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रविंद्र शर्मा भी उपस्थित रहे। इसके उपरांत स्वास्थ्य मंत्री ने सिविल अस्पताल चिंतपूर्णी का दौरा किया तथा अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया और अस्पताल प्रबंधन को स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को और बेहतर बनाने को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल में मरीजों से वार्तालाप की और उनका कुशलक्षेम जाना। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में राज्य सरकार 200 पद डाॅक्टरों के और 600 पद नर्सिंग के भरने जा रही है ताकि अस्पताल में डाॅक्टरों की कमी को दूर किया जा सके और लोगों को बेहतर चिकित्सीय इलाज मिल सके।



55 लाख रुपए से खरीदी जाएगी अल्ट्रासाऊंड मशीन

चिंतपूर्णी के विधायक सुदर्शन बबलू ने कहा कि राज्य सरकार चिंतपूर्णी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के साथ-साथ अन्य विकासात्मक कार्यों को अंजाम दे रही है जिससे स्थानीय लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि अम्ब अस्पताल में 55 लाख की अल्ट्रासाऊंड मशीन, 32 लाख से अम्ब अस्पताल के ऑप्रेशन थिएटर के लिए विभिन्न उपकरण तथा अस्पताल में ऑक्सीजन पाइप लाइन के लिए 18 लाख की राशि खर्च की जाएगी ताकि लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।

यात्री भवन चिंतपूर्णी में शिफ्ट किया जाए अस्पताल

इस मौके पर स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री से सिविल अस्पताल चिंतपूर्णी को यात्री भवन चिंतपूर्णी में शिफ्ट करने की मांग की। लोगों ने कहा कि वर्तमान सिविल अस्पताल में लोगों को आने-जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से मिलें इसके लिए उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया।

ये रहे मौके पर मौजूद

इस मौके पर उपमंडलाधिकारी सचिन शर्मा, सीएमओ डाॅ. संजीव वर्मा, एमएस संजय मनकोटिया, डीपीओ नरेंद्र कुमार, बारीदार सभा के प्रधान रविन्द्र छिंदा, ब्लॉक अध्यक्ष रविन्द्र शर्मा, रोहित कालिया, डाॅ. रामकुमार कौल, जिला कल्याण अधिकारी अनीता शर्मा, नारी उपप्रधान सुरिंदर, छपरोह प्रधान शशि कालिया, सलोचना देवी, जगदीश महाशय, एडवोकेट विकास कश्यप व मंदिर पुजारी नव कालिया सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

