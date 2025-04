Himachal: बल्क ड्रग पार्क के लिए पर्यावरण क्लीयरैंस में देरी पर मुखर हुए डिप्टी सीएम, बोले-जेपी नड्डा केंद्र से भेजें समिति

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने केन्द्रीय मंत्री जेपी नड्डा से आग्रह किया है कि वह जिला ऊना के बल्क ड्रग पार्क के लिए पर्यावरण क्लीयरैंस हेतु केन्द्रीय समिति शीघ्र भेजने के लिए कदम उठाएं।

ऊना (सुरेन्द्र): डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने केन्द्रीय मंत्री जेपी नड्डा से आग्रह किया है कि वह जिला ऊना के बल्क ड्रग पार्क के लिए पर्यावरण क्लीयरैंस हेतु केन्द्रीय समिति शीघ्र भेजने के लिए कदम उठाएं। ऊना में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सभी मापदंडों का पालन करते हुए पर्यावरण क्लीयरैंस हेतु केन्द्र से आवेदन किया है। केन्द्र की समिति ने साइट का निरीक्षण करना है। 3 महीने से यह कार्य पैंडिंग चला हुआ है। ऐसे में जेपी नड्डा दखल दें और इस समिति को शीघ्र भेजें, ताकि आगे काम चल सके।

नड्डा का बयान राजनीतिक, न कि तथ्यों पर आधारित

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि नड्डा के ये आरोप गलत हैं कि हिमाचल सरकार बल्क ड्रग पार्क के निर्माण के प्रति गंभीर नहीं है। नड्डा का यह बयान राजनीतिक है, न कि तथ्यों पर आधारित है। केन्द्रीय मंत्री को चाहिए कि वह मौके पर आएं और देखें कि हिमाचल में 2 वर्षों में कितना कार्य किया है। पहले इस प्रोजैक्ट को पीपीपी मोड पर बनाने का प्रस्ताव था, लेकिन हिमाचल सरकार ने किसी पूंजीपति या लाला के हस्तक्षेप की बजाय सरकार द्वारा कार्य करने को तरजीह दी। इसके लिए राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की गारंटी दी है। 105 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने दिए हैं। 225 करोड़ रुपए केन्द्र से आए हैं। यहां बिजली, पानी और सड़कों के लिए करोड़ों रुपए की राशि खर्च की गई है। डिप्टी सीएम ने कहा कि चीन की दवाइयों के निर्माण में निर्भरता खत्म करने और सभी सॉल्ट यहीं बनाने के लिए देश में जो 3 प्रोजैक्ट मंजूर हुए हैं, उनमें से एक हिमाचल के हरोली में भी है। 2000 करोड़ रुपए आधारभूत ढांचे पर खर्च होंगे। इसमें से 1000 करोड़ रुपए की राशि प्रदेश सरकार खर्च करेगी। उन्होंने कहा कि नड्डा इस पार्क को पूरा करने में रुचि दिखाएं और केन्द्र से मदद करवाएं।

500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि दिलवाएं नड्डा

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हरोली का यह प्रोजैक्ट पहाड़ी पर है। कई दिक्कतें हैं। ऐसे में 500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि भी केन्द्र से दिलवाएं। यही नहीं, पंजाब बाॅर्डर अजोली से बल्क ड्रग पार्क तक फोरलेन सड़क के लिए 429 करोड़ रुपए की राशि भी मंजूर करवाएं। इसकी डी.पी.आर. केन्द्र को भेज दी गई है। इसी प्रकार भाखड़ा-नंगल से पानी उठाने के लिए 170 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की जाए व टाहलीवाल औद्योगिक क्षेत्र से पार्क तक 8 किलोमीटर लम्बी गैस पाइप लाइन भी बिछाई जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गंभीर है और 500 करोड़ के टैंडर बल्क ड्रग पार्क के लिए कर दिए गए हैं। धरातल पर काफी काम हुआ है और यह नड्डा को देखना चाहिए।

शीघ्र जारी करेंगे बुकलैट

डिप्टी सीएम ने कहा कि विपक्ष के कुछ लोग महज आलोचना करते हैं। वह इसकी परवाह नहीं करते। शीघ्र ही वह एक बुकलैट जारी करेंगे, जिसका शीर्षक होगा अग्निहोत्री लैटर टू यूनियन। यानी भारत सरकार को लिखी गई वे चिट्ठियां जिनमें विकास योजनाओं के मुद्दे उठाए गए हैं और किस तरीके से एक-एक परियोजना के लिए राशि का जिक्र किया गया है, इसका ब्यौरा होगा।

मेलों में स्थानीय कलाकारों पर खर्च होगी 30 प्रतिशत राशि

मुकेश अग्निहोत्री ने उत्सवों के नाम पर ऊना में होने वाले विरोध पर भी एतराज जताया। उन्होंने कहा कि जब पूरे प्रदेश में जगह-जगह मेले व उत्सव होते हैं तो केवल विरोध ऊना जिला में ही क्यों। उन्होंने लोगों से भी आग्रह किया कि वे इन मेलों का समर्थन करें क्योंकि यह हमारी विरासत व सांस्कृतिक धरोहर की निशानी हैं। अब भविष्य में हर विधानासभा हलके में मेले करवाने की रणनीति बनाई जाएगी। इसकी नोटिफिकेशन होगी और 30 प्रतिशत राशि स्थानीय कलाकारों पर खर्च की जाएगी।

पहलगाम की घटना दुखद, भारत सरकार के निर्णय का देंगे साथ

डिप्टी सीएम ने कहा कि पहलगाम की घटना दुखद है। भारत सरकार जो भी निर्णय लेगी, उसका साथ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह घटना दुखद है और यह समय सवाल उठाने का नहीं है लेकिन सुरक्षा की भी गंभीर चूक हुई है। जहां इतने पर्यटक मौजूद थे, वहां सुरक्षा क्यों नहीं थी और इंटैलीजैंस फेलियर क्यों हुआ, यह भी बड़े विषय हैं।

