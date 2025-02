Himachal: चम्बा-तीसा मार्ग पर कार से पौने 4 किलो चरस बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने चम्बा-तीसा मार्ग पर कंदला के पास नाकाबंदी के दौरान कार में सवार 2 व्यक्तियों से पौने चार किलो चरस बरामद की है। जिला में इस साल बरामद हुई यह अब तक की सबसे बड़ी खेप मानी जा रही है।

चम्बा (काकू): पुलिस ने चम्बा-तीसा मार्ग पर कंदला के पास नाकाबंदी के दौरान कार में सवार 2 व्यक्तियों से पौने चार किलो चरस बरामद की है। जिला में इस साल बरामद हुई यह अब तक की सबसे बड़ी खेप मानी जा रही है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान गुरो राम, निवासी गांव खांगुई, डाकघर बघेईगढ़ व तहसील चुराह और बचन सिंह निवासी गांव लुन्नेक, डाकघर चांजू, तहसील चुराह व जिला चम्बा के रूप में हुई है। आरोपियों के विरुद्ध सदर थाना में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने चरस तस्करी में प्रयुक्त वाहन को भी कब्जे में ले लिया है।

जानकारी के अनुसार पुलिस टीम ने कंदला के पास नाकाबंदी की हुई थी। इस दौरान सामने से आई कार को जांच के लिए रोका गया। पुलिस टीम को देखकर कार चालक और अन्य सवार घबरा गए। पुलिस ने संदेह के आधार पर कार की तलाशी ली। तलाशी लेने पर कार के अंदर से 3 किलो 834 ग्राम चरस बरामद हुई।

चरस की इतनी बड़ी खेप कहां से आई और इसकी सप्लाई कहां की जानी थी, पुलिस इसको लेकर पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद बड़े खुलासे होने की संभावना है। थाना प्रभारी चम्बा सुरेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार आगामी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

