Mandi: पुलिस ने कार और जूस कॉर्नर से पकड़ी चरस, हरियाणा के 3 युवकाें सहित 4 गिरफ्तार

मंडी जिला के तहत पुलिन ने 2 अलग-अलग मामलाें में 342 ग्राम चरस के साथ 4 युवकाें काे गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार पहले मामले में सुंदरनगर पुलिस ने पुंघ फोरलेन पर नाके के दौरान...

सुंदरनगर/बल्द्वाड़ा (सोढी): मंडी जिला के तहत पुलिन ने 2 अलग-अलग मामलाें में 342 ग्राम चरस के साथ 4 युवकाें काे गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार पहले मामले में सुंदरनगर पुलिस ने पुंघ फोरलेन पर नाके के दौरान कार सवार हरियाणा निवासी 3 युवकों को 282 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान सुधीर हुड्डा (31) पुत्र जगदीश चंद, अमन जुनेजा (31) पुत्र गुरबक्श जुनेजा और अमन फोगाट (32) पुत्र बलबीर फोगाट सभी निवासी रोहतक के रूप में की गई है। डीएसपी भारत भूषण ने बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सुंदरनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर आगामी कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।

दूसरे मामले में भांबला क्षेत्र में पुलिस ने एक व्यक्ति से 60 ग्राम चरस बरामद की है। जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी हटली बृज लाल अपनी टीम के साथ हनुमान मंदिर भाम्बला के पास गश्त पर मौजूद थे। इस दौरान सूचना मिली कि सुनील कुमार (37) निवासी गांव जबोठ व डाकघर भांबला जूस कॉर्नर की आड़ में चरस का धंधा कर रहा है। जब पुलिस ने जूस कॉर्नर में दबिश दी तो वहां से चरस बरामद हुई। डीएसपी सरकाघाट संजीव गौतम ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।