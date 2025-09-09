Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • हरियाणा ने बढ़ाया मदद का हाथ, हिमाचल को भेजी 5 करोड़ की राहत राशि

हरियाणा ने बढ़ाया मदद का हाथ, हिमाचल को भेजी 5 करोड़ की राहत राशि

Edited By Jyoti M, Updated: 09 Sep, 2025 11:24 AM

haryana extended a helping hand sent rs 5 crore relief amount to himachal

हाल ही में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित हुए पड़ोसी राज्यों की मदद के लिए हरियाणा सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में, हरियाणा सरकार ने हिमाचल प्रदेश को 5 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता राशि भेजी है। यह राशि...

हिमाचल डेस्क। हाल ही में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित हुए पड़ोसी राज्यों की मदद के लिए हरियाणा सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में, हरियाणा सरकार ने हिमाचल प्रदेश को 5 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता राशि भेजी है। यह राशि हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा की गई है, जिसका उद्देश्य बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता करना और हुए नुकसान की भरपाई करना है।

PunjabKesari

इस कदम से पहले, हरियाणा सरकार ने बाढ़ की त्रासदी से जूझ रहे जम्मू-कश्मीर और पंजाब को भी 5-5 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की थी। इस तरह, हरियाणा सरकार कुल 15 करोड़ रुपये की मदद राशि तीन राज्यों को दे चुकी है। मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि हरियाणा हमेशा अपने पड़ोसी राज्यों के साथ खड़ा रहा है और आपदा के समय में मदद के लिए तत्पर है। उन्होंने कहा कि यह सहायता राशि भले ही एक छोटा सा योगदान हो, लेकिन यह मुश्किल घड़ी में प्रभावित लोगों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी।

इस पहल से हरियाणा और उसके पड़ोसी राज्यों के बीच भाईचारे और सहयोग की भावना मजबूत हुई है। यह दर्शाता है कि हरियाणा सरकार केवल अपने राज्य की ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की भलाई के बारे में सोचती है। इस तरह की सहायता से प्रभावित राज्यों को अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने और सामान्य जीवन पटरी पर लाने में मदद मिलती है। 

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!