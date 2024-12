Hamirpur: मेडिकल काॅलेज में एक माह से खराब पड़ी अल्ट्रासाऊंड मशीन, मरीज निजी क्लीनिकों का रुख करने काे मजबूर

Edited By Vijay, Updated: 06 Dec, 2024 11:52 AM

हमीरपुर (अजय): सरकार द्वारा हमीरपुर समेत अन्य पड़ोसी जिलों के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाने के उद्देश्य से हमीरपुर जिले में मेडिकल काॅलेज तो खोला गया है, परन्तु इसमें लोगों को मेडिकल काॅलेज के स्तर की सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। रेडियोलॉजी विभाग में करीब एक माह पूर्व खराब हुई मेन अल्ट्रासाऊंड मशीन को ठीक करवाने में काॅलेज प्रशासन नाकाम साबित हुआ है। इसके चलते मरीजों को अल्ट्रासाऊंड के लिए निजी क्लीनिकों में जाना मजबूरी बना हुआ है। करीब 90 प्रतिशत अल्ट्रासाऊंड बाहर की करवाए जा रहे हैं। इससे लोगों को आर्थिक नुक्सान के साथ परेशानी झेलनी पड़ रही है। अब इसे काॅलेज प्रशासन की कथित नाकामी कहें या उसके द्वारा बरती जा रही कथित लापरवाही, यह तो काॅलेज के वरिष्ठ अधिकारी ही बेहतर बता सकते हैं। काॅलेज प्रशासन की इस तरह की कार्यप्रणाली और अव्यवस्था के चलते लोगों को परेशान होना पड़ रहा है।

वीरवार को नहीं हुए मरीजों के एक्स-रे

वहीं वीरवार को मेडिकल कॉलेज में मरीजों के एक्स-रे भी नहीं हो पाए। दूरदराज से आए लोगों को कर्मचारियों ने एक्स-रे मशीन खराब होने की बात बताई। इसके बाद कुछ लोग तो मजबूरी में एक्स-रे के लिए निजी लैब की ओर रुख कर गए तो कुछ बिना एक्स-रे करवाए ही बैरंग घर लौट गए। हालांकि अधिकारियों ने इस बारे दलील दी कि एक्स-रे मशीन की सर्विस के लिए मैकेनिकों की टीम आई थी, जिस वजह से एक्स-रे नहीं किए गए परन्तु इसमें बड़ा सवाल यह भी है कि जब काॅलेज प्रशासन को मशीन की सर्विस करवाने की जानकारी थी तो उन्होंने इस बारे में लोगों को पहले ही सूचित क्यों नहीं किया। सूत्रों के मुताबिक वीरवार को एक्स-रे के लिए करीब 3 दर्जन से अधिक मरीज मेडिकल काॅलेज पहुंचे थे।

क्या कहते हैं रेडियोलॉजी विभाग के एचओडी

इसके बारे में रेडियोलॉजी विभाग के एचओडी डाॅ. विजय ने बताया कि अल्ट्रासाऊंड की मेन मशीन अभी तक रिपेयर नहीं हुई है। काॅलेज प्रशासन द्वारा इसे जल्द रिपेयर करवाने के बारे में प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं एक्स-रे मशीन की सर्विस के चलते मरीजों को हुई परेशानी बारे उन्होंने कहा कि सर्विस टीम को भविष्य में मशीन की सर्विस करने के दौरे से पहले ही अवगत करवाने बारे निर्देश दिए जाएंगे ताकि लोगों को इस बारे पहले ही सूचित किया जा सके।

