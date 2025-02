Himachal: बीपीएल चयन के लिए सरकार ने तय किए 13 पैरामीटर, इन परिवारों को नहीं मिलेगा सूची में स्थान

हिमाचल प्रदेश सरकार ने अप्रैल माह में बीपीएल परिवारों के चयन के लिए 13 विभिन्न पैरामीटर तय किए हैं। इस बार बीपीएल सूची में उन परिवारों को ही स्थान मिलेगा जो इन 13 पैरामीटर पर खरे उतरते हैं।

कांगड़ा: हिमाचल प्रदेश सरकार ने अप्रैल माह में बीपीएल परिवारों के चयन के लिए 13 विभिन्न पैरामीटर तय किए हैं। इस बार बीपीएल सूची में उन परिवारों को ही स्थान मिलेगा जो इन 13 पैरामीटर पर खरे उतरते हैं। इन तय किए गए पैरामीटरों के अनुसार पक्की दीवारों वाले मकानों में रहने वाले सभी परिवार बीपीएल सूची से बाहर होंगे। इसके अलावा दो या इससे अधिक कमरों के मकानों में रहने वाले परिवारों को भी बीपीएल चयन की प्रक्रिया से बाहर करने का फैसला लिया गया है। सरकार ने यह कदम प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की सही पहचान सुनिश्चित करने के लिए उठाया है।

ये परिवार हाेंगे बीपीएल सूची से बाहर

बीपीएल सूची से वे परिवार शामिल नहीं होंगे जिनके पास मोटरयुक्त वाहन (दोपहिया, तिपहिया, चौपहिया) हाे, मछली पकड़ने की नाव रखने वाले, मशीनी कृषि उपकरण रखने वाले, 50 हजार रुपए या इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड धारक परिवार, सरकारी कर्मचारी सदस्य, 10 हजार रुपए से अधिक मासिक आय कमाने वाले, आयकर और व्यवसाय कर देने वाले, रैफ्रिजरेटर, लैंडलाइन फोन रखने वाले, जिनके पास 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि है, दो या इससे अधिक फसल वाले मौसम के लिए 5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि और जिनके पास 7.5 एकड़ से अधिक भूमि है।

ये परिवार होंगे पात्र

प्रदेश सरकार ने ऐसे परिवारों को बीपीएल सूची में शामिल करने का निर्णय लिया है जो किसी प्रकार के समर्थन से वंचित हैं। इनमें वे परिवार शामिल होंगे जो आश्रयविहीन हैं, भीख मांगने वाले, हाथ से मैला ढोने वाले, आदिम जनजातीय समूह और बंधुआ मजदूर हैं।

क्या कहते हैं अधिकारी

डीआरडीए कांगड़ा के परियोजना अधिकारी चंद्रवीर सिंह ने बताया कि सरकार ने एक विस्तृत सर्वेक्षण प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें 13 पैरामीटर के आधार पर पात्र परिवारों को बीपीएल सूची में शामिल किया जाएगा। इसके तहत 1.5 लाख रुपए वार्षिक आय वाले परिवारों को भी बीपीएल सूची में स्थान मिलेगा।

