Hamirpur: बेसहारा व जंगली जानवरों से फसल काे बचाने के लिए खेत में छाेड़ा करंट, महिला की गई जान

हमीरपुर जिले के सुजानपुर क्षेत्र से एक बेहद दुखद और चिंताजनक मामला सामने आया है। जंगली और बेसहारा जानवरों से अपनी फसल को बचाने के लिए खेत में लगाई गई करंटयुक्त तार एक महिला की मौत का कारण बन गई।

सुजानपुर (अश्वनी): हमीरपुर जिले के सुजानपुर क्षेत्र से एक बेहद दुखद और चिंताजनक मामला सामने आया है। जंगली और बेसहारा जानवरों से अपनी फसल को बचाने के लिए खेत में लगाई गई करंटयुक्त तार एक महिला की मौत का कारण बन गई। यह हादसा ग्राम पंचायत चमियाना के अंतर्गत आने वाले गांव बुहला गरौडू में वीरवार को पेश आया।

जानकारी के मुताबिक गांव के रहने वाले जोगिंदर सिंह ने जंगली जानवरों से अपनी फसल की सुरक्षा के उद्देश्य से खेत के चारों ओर बिजली से करंट युक्त तार लगा रखी थी। वीरवार को इसी गांव की कैरों देवी (45) खेतों में पशुओं के लिए घास लाने गई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश वह करंट वाली तार की चपेट में आ गई।

जब ग्रामीणों ने कैरों देवी को खेत में बेहोशी की हालत में देखा तो तुरंत इसकी सूचना सुजानपुर थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी राकेश धीमान के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और महिला को सिविल अस्पताल सुजानपुर पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

थाना प्रभारी राकेश धीमान ने जानकारी दी कि शव का पोस्टमार्टम राजकीय डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज, हमीरपुर में करवाया गया है और इसके बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने खेत मालिक जोगिंदर सिंह के खिलाफ लापरवाही से हुई मौत के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।