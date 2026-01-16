Hamirpur: पंजाब केसरी की आवाज दबाकर कांग्रेस की राह पर चल रही आम आदमी पार्टी, भुगतना पड़ेगा खमियाजा : धूमल

हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर प्रैस की आजादी को कुचलने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला है।

हमीरपुर (राजीव): हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर प्रैस की आजादी को कुचलने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला है। उन्होंने आप सरकार द्वारा पंजाब केसरी समूह के खिलाफ की जा रही कार्रवाई की तुलना आपातकाल के दौर से करते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया है।

प्रो. धूमल ने इतिहास के पन्नों को पलटते हुए कहा कि आपातकाल के दौरान कांग्रेस सरकार ने भी पंजाब केसरी समूह पर घोर अत्याचार किए थे। उस समय बदले की भावना से अखबार दफ्तर की बिजली काट दी गई थी। बावजूद इसके, पंजाब केसरी ने हार नहीं मानी और ट्रैक्टर चलाकर अपने समाचार पत्र छापने का काम जारी रखा था। धूमल ने कहा कि इसका परिणाम यह हुआ कि आपातकाल के बाद कांग्रेस पार्टी को सत्ता से हाथ धोना पड़ा था।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जो आम आदमी पार्टी खुद को लोकतंत्र का रक्षक बताती थी, आज वह कांग्रेस के पदचिन्हों पर चल रही है। उन्होंने कहा कि 'आप' सरकार कांग्रेस से भी आगे निकलकर मीडिया की आवाज दबाने का घिनौना प्रयास कर रही है। पंजाब केसरी की बिजली काटने के साथ-साथ उनके जनरेटर तक सील कर देना, सरकार की लोकतंत्र विरोधी और निरंकुश मानसिकता का परिचायक है।

प्रो. धूमल ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि इतिहास गवाह है कि ऐसी निरंकुश सरकारों को अंततः अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। उन्होंने भविष्यवाणी की कि मीडिया की आवाज दबाने और ऐसे घिनौने कृत्यों की वजह से आम आदमी पार्टी भी जल्द ही सत्ता से बेदखल हो जाएगी।