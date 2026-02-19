Hamirpur: भर्ती रैली के दौरान कंप्यूटर-प्रिंटर्स और अन्य सेवाओं के लिए निविदाएं 25 तक

Edited By Jyoti M, Updated: 19 Feb, 2026 09:34 AM



अणु के मैदान में 9 से 17 मार्च तक आयोजित होने वाली थल सेना भर्ती रैली के दौरान कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर्स और अन्य सेवाओं के लिए 25 फरवरी सुबह ग्यारह बजे तक उपायुक्त के सहायक आयुक्त कार्यालय में निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।