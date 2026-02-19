Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Hamirpur: भर्ती रैली के दौरान कंप्यूटर-प्रिंटर्स और अन्य सेवाओं के लिए निविदाएं 25 तक

Hamirpur: भर्ती रैली के दौरान कंप्यूटर-प्रिंटर्स और अन्य सेवाओं के लिए निविदाएं 25 तक

Edited By Jyoti M, Updated: 19 Feb, 2026 09:34 AM

hamirpur tenders for computer printers and other services till 25th

अणु के मैदान में 9 से 17 मार्च तक आयोजित होने वाली थल सेना भर्ती रैली के दौरान कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर्स और अन्य सेवाओं के लिए 25 फरवरी सुबह ग्यारह बजे तक उपायुक्त के सहायक आयुक्त कार्यालय में निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

हमीरपुर। अणु के मैदान में 9 से 17 मार्च तक आयोजित होने वाली थल सेना भर्ती रैली के दौरान कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर्स और अन्य सेवाओं के लिए 25 फरवरी सुबह ग्यारह बजे तक उपायुक्त के सहायक आयुक्त कार्यालय में निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

उपायुक्त के सहायक आयुक्त चिराग शर्मा ने बताया कि ये निविदाएं उसी दिन खोल दी जाएंगी। निविदाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए सहायक आयुक्त कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। यह जानकारी जिला प्रशासन की वेबसाइट एचपीहमीरपुर.एनआईसी.इन hphamirpur.nic.in पर भी उपलब्ध है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!