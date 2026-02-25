Main Menu

Hamirpur: समीरपुर में धूमल से मिले संजय टंडन, प्रदेश सरकार को दी नसीहत, कहा-आसमान छूना है तो करना होगा ये काम

Edited By Vijay, Updated: 25 Feb, 2026 02:56 PM

भाजपा प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल से उनके निवास समीरपुर में आत्मीय भेंट की। उन्होंने कहा कि प्रो. धूमल का सार्वजनिक जीवन सादगी, पारदर्शिता और जनसेवा के प्रति समर्पण का उत्कृष्ट...

हमीरपुर (राजीव): भाजपा प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल से उनके निवास समीरपुर में आत्मीय भेंट की। उन्होंने कहा कि प्रो. धूमल का सार्वजनिक जीवन सादगी, पारदर्शिता और जनसेवा के प्रति समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रदेश के विकास, संगठन सुदृढ़ीकरण व राष्ट्रहित के मुद्दों पर उनका दृष्टिकोण सदैव स्पष्ट, दूरदर्शी और प्रेरणादायी रहा है। ऐसे वरिष्ठ नेतृत्व का सान्निध्य हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत है। 

संजय टंडन ने संघीय बजट 2026-27 का उल्लेख करते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम व त्रिपुरा में मंदिरों और मठों के संरक्षण, तीर्थ केंद्रों के निर्माण तथा आवागमन एवं अन्य सुविधाओं के विकास का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने बताया कि भारत पहली बार ग्लोबल बिग कैट समिट की मेजबानी करेगा, जिसमें 95 देशों के नेता व मंत्री भाग लेंगे। यह आयोजन पर्यावरण अनुकूल पर्यटन के क्षेत्र में भारत की वैश्विक नेतृत्व क्षमता को और सुदृढ़ करेगा। वहीं पूर्वोदय राज्यों में 5 बड़े पर्यटन केंद्र विकसित किए जाएंगे और आवागमन के लिए 4000 ई-बसें चलाई जाएंगी। इसी के साथ भारत को चिकित्सा पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए 5 क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। उन्होंने बताया कि लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, आदिचनल्लूर, सारनाथ, हस्तिनापुर व लेह पैलेस सहित 15 पुरातात्विक स्थलों को जीवंत एवं अनुभवात्मक सांस्कृतिक स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा। 

संजय टंडन कहा कि हिमाचल प्रदेश स्वयं एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और केंद्र सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर अनेक योजनाएं बनाई हैं। यदि हिमाचल प्रदेश सरकार केंद्र के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य करे, तो प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू सकता है। उन्होंने कहा कि जहां चाह वहां राह यदि नीति और नीयत दोनों स्पष्ट हों तो हिमाचल को पर्यटन और सांस्कृतिक विकास के क्षेत्र में आसमान छूने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र और राज्य के समन्वित प्रयासों से हिमाचल प्रदेश न केवल देश, बल्कि वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर और अधिक सशक्त पहचान बनाएगा।

