Kangra: वन विभाग की टीम ने खैर की लकड़ी से भरी पिकअप जीप पकड़ी, आरोपी गिरफ्तार

ज्वालामुखी (नितेश): वन विभाग खुंडियां की टीम ने ज्वालामुखी के साथ लगते क्षेत्र मझीण के अधीन आते डल में पिकअप जीप में अवैध रूप से लाई जा रही खैर की लगभग साढ़े 3 क्विंटल लकड़ी को कब्जे में लिया है। इस मामले में कर्मचंद निवासी मतरेड़ को गिरफ्तार किया है, साथ ही उसकी गाड़ी को भी कब्जे में लिया गया है। यह कार्रवाई वन परिक्षेत्र अधिकारी खुंडियां राजकुमार, वन खंड अधिकारी भूपेंद्र सिंह, बीओ गुरुचरण, वनरक्षक विजय कुमार, सुशील कटोच, सुरजीत सिंह व कमल राज द्वारा अमल में लाई गई है। इस संबंध में वन विभाग की टीम ने मझीण चौकी में मामला दर्ज करवाया है। बहरहाल पुलिस और वन विभाग की टीम पूरे मामले की छानबीन कर रही है।

बता दें कि राज्य में जंगलों व पर्यावरण को बचाने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। इसके तहत राज्य में निजी व सरकारी भूमि पर 5 प्रजाति सफेदा, पाॅपूलर, बांस, जापानी तूत व ल्यूसेनिया के पेड़ों को ही काटने की अनुमति है। इसके तहत घरेलू व कृषि उपयोग के लिए वर्ष में इन प्रजाति के 3 पेड़ों को काटने की अनुमति है, बावजूद इसके वन काटू चोरी-छिपे लकड़ियों को काटकर बेचने का काम कर रहे हैं, ऐसे में वन विभाग की टीम गश्त लगाकर ऐसे लोगों पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है और इन पर कार्रवाई भी अमल में ला रही है।

