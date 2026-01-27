ऊना में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध खैर कटान में 4 तस्करों को रंगे हाथों पकड़ा...2 वाहन जब्त

Himachal News: हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में वन माफियाओं के खिलाफ वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध खैर कटान के एक संगठित नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। बंगाणा और ऊना रेंज के तहत सरकारी जंगलों में चल रहे खैर के अवैध कटान पर छापेमारी कर विभाग ने...

Himachal News: हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में वन माफियाओं के खिलाफ वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध खैर कटान के एक संगठित नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। बंगाणा और ऊना रेंज के तहत सरकारी जंगलों में चल रहे खैर के अवैध कटान पर छापेमारी कर विभाग ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि कई अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए।



जिला वन अधिकारी (डीएफओ) सुशील राणा के नेतृत्व में और रेंज अधिकारी अंकुश आनंद की देखरेख में यह कार्रवाई दो अलग-अलग स्थानों पर की गई। कार्रवाई के दौरान विभाग की टीम ने अवैध कटान में प्रयुक्त दो वाहनों को भी कब्जे में लिया है।

एफआईआर दर्ज

वन विभाग ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और फरार आरोपियों की तलाश के साथ-साथ अवैध लकड़ी के नेटवर्क की कड़ियों को खंगाला जा रहा है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि वन संपदा को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

