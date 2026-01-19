Kullu: अवैध कटान का सबूत मिटाने को जलाए जा रहे पेड़ों के ठूंठ

कुल्लू घाटी के जंगलों की हरियाली को वन काटू तबाह करने में जुटा है। ऊंचे वन क्षेत्रों में इन दिनों वन माफिया सक्रिय हो गया है। जिससे पर्यावरण प्रेमी चिंतित हो गए हैं।

कुल्लू, (धनी राम): कुल्लू घाटी के जंगलों की हरियाली को वन काटू तबाह करने में जुटा है। ऊंचे वन क्षेत्रों में इन दिनों वन माफिया सक्रिय हो गया है। जिससे पर्यावरण प्रेमी चिंतित हो गए हैं। जंगलों में हरे-भरे पेड़ों को रातोंरात पावर चेन चलाकर ठिकाने लगाया जा रहा है। यही नहीं पेड़ काटने के बाद पेड़ों के ठूंठ को भी जलाया जा रहा है, ताकि अवैध कटान के सबूत को मिटाया जा सके।

पर्यावरण प्रेमी अशोक, कवर ठाकुर, अभिषेक, किशन, अजय, देविंद्र ठाकुर, राजीव, राजू आदि ने संबंधित विभाग से मांग की है कि समय रहते जंगलों को नहीं बचाया गया तो एक दिन जंगल पूरी तरह से नष्ट जाएंगे। उन्होंने वन विभाग से वन बीट में गश्त बढ़ाने की मांग की है। उधर, वन अरण्यपाल कुल्लू संदीप शर्मा ने कहा कि वन बीट में दिन-रात फील्ड स्टाफ पहरा दे रहा है। फील्ड स्टाफ की लापरवाही पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

