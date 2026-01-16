स्वारघाट पुलिस का बड़ा Action: कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन में भैंसों से भरे 2 वाहन पकड़े

थाना स्वारघाट पुलिस ने कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर नयना देवी जी प्रखंड सेवा दल के प्रधान मनीष कुमार की सूचना पर पशु क्रूरता के एक गंभीर मामले में कार्रवाई करते हुए भैंसों से भरे 2 वाहनों को पकड़ा है।

बिलासपुर, (बंशीधर): थाना स्वारघाट पुलिस ने कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर नयना देवी जी प्रखंड सेवा दल के प्रधान मनीष कुमार की सूचना पर पशु क्रूरता के एक गंभीर मामले में कार्रवाई करते हुए भैंसों से भरे 2 वाहनों को पकड़ा है। जानकारी के अनुसार पहले मामले में थाना स्वारघाट पुलिस ने थापना के पास एक पिकअप जीप (नं.-यू.पी. 11 सी.टी.-2664) को रोका। जांच के दौरान जीप में 5 भैंसें और एक कटड़ा ठूंस-ठूंस कर भरे हुए पाए गए।

पुलिस को सामने देखकर वाहन चालक मौके से फरार हो गया, जबकि वाहन में मौजूद व्यक्ति की पहचान हासिन चौधरी निवासी सहारनपुर उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। उसके कुछ समय बाद पुलिस ने एक अन्य कैंटर (नं.-एच.पी. 62ए-2651) को रोका। जांच के दौरान कैंटर में 9 भैंसें और 5 कटड़े अमानवीय तरीके से लदे हुए पाए गए। कैंटर चालक की पहचान फैजान पठान निवासी नाहन जिला सिरमौर के रूप में हुई है।

पुलिस द्वारा दोनों मामलों में पशुओं के साथ क्रूरता पाए जाने पर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम-1960 के अंतर्गत थाना स्वारघाट में मामला दर्ज किया गया। ए. एस. पी. बिलासपुर शिव चौधरी ने बताया कि पुलिस द्वारा आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।