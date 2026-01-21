Main Menu

Sirmaur: एसपी सिरमौर के आदेश पर खनन माफिया के खिलाफ बड़ा एक्शन, ट्रैक्टर-डंपर समेत 39 वाहन जब्त

Edited By Vijay, Updated: 21 Jan, 2026 05:49 PM

नाहन (आशु): जिला सिरमौर में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खनन माफिया को करारा झटका दिया है। एसपी सिरमौर के निर्देशानुसार 19 और 20 जनवरी को चलाए गए विशेष अभियान के तहत जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कुल 39 वाहनों को जब्त (इम्पाऊंड/डिटेन) किया गया है। जब्त किए गए वाहनों में ट्रैक्टर, डंपर और ट्राला शामिल हैं, जो खनन अधिनियम व मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन में संलिप्त पाए गए। पुलिस के अनुसार यह अभियान अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश लगाने और नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त संदेश देने के उद्देश्य से चलाया गया। कार्रवाई के दौरान नदी-नालों, खनन संभावित क्षेत्रों और मुख्य मार्गों पर विशेष नाकाबंदी और चैकिंग की गई।

किस थाना क्षेत्र में कितने वाहन जब्त
जिला पुलिस के अनुसार पांवटा साहिब थाना क्षेत्र में सबसे अधिक 19 वाहन जब्त किए गए। इसके बाद नाहन थाना क्षेत्र से 7 वाहन, पुरुवाला थाना क्षेत्र से 4 वाहन, माजरा थाना क्षेत्र से 3 वाहन पकड़े गए। वहीं रेणुका जी और पच्छाद थाना क्षेत्रों में 2-2 वाहन जब्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त राजगढ़ और कालाअम्ब थाना क्षेत्रों से 1-1 वाहन पुलिस कार्रवाई की जद में आए।

अभियान आगे भी रहेगा जारी : एसपी
एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अवैध खनन, ओवरलोडिंग और मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन के खिलाफ यह विशेष अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि कानून तोड़ने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। एसपी ने आम जनता से भी अपील की है कि यदि कहीं अवैध खनन या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।

