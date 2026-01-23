Main Menu

Kangra : देहरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 27 ग्राम हेरोइन की जब्त...2 तस्कर गिरफ्तार

23 Jan, 2026

Kangra News: हिमाचल प्रदेश की देहरा जिला पुलिस ने ‘नशा मुक्त हिमाचल अभियान' के तहत एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 27 ग्राम हेरोइन जब्त कर दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।

27 ग्राम चिट्टा बरामद

देहरा के पुलिस अधीक्षक मयंक चौधरी ने बताया कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग और तस्करी के खिलाफ ‘जीरो-टॉलरेंस' की नीति अपनाते हुए पुलिस ने अपना अभियान तेज कर दिया है, जिससे लगातार तीन दिनों में ‘चिट्टा' बरामदगी का यह तीसरा मामला दर्ज किया गया है। चौधरी ने बताया कि बुधवार देर रात की गई यह नयी जब्ती देहरा पुलिस जिला बनने के बाद से अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी है। उन्होंने बताया कि देहरा थाने की एक गश्ती टीम ने 22 जनवरी की मध्यरात्रि गश्त के दौरान कुरुं क्षेत्र के पास एक नाले के पास दो संदिग्ध व्यक्तियों को रोका। तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 27 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ।

पुलिस ने मामला किया दर्ज

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नूरपुर पंजाब के फिरोजपुर जिले के निवासी अजय कुमार (32) और बिहार के सितामढ़ी जिले के निवासी कृष्णा (25) के रूप में हुई है। कृष्णा हाल में पंजाब के लुधियाना में रहने लगा था। दोनों आरोपियों को मौके पर ही हिरासत में लेने के बाद उनपर एनडीपीएस अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच जारी है।

इससे पहले 20 जनवरी को पुलिस ने रक्कड़ थाने में एक तस्कर से 1.30 ग्राम चिट्टा और 32 नशीले कैप्सूल बरामद किए थे। इन ताजा गिरफ्तारियों के साथ, देहरा जिला पुलिस ने पिछले तीन दिनों में नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले चार लोगों को गिरफ्तार किया है और कुल 29.63 ग्राम चिट्टा तथा 32 नशीले कैप्सूल जब्त किए हैं। देहरा पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे संदिग्ध नशीली दवाओं से संबंधित गतिविधि की सूचना तुरंत निकटतम थाने को दें और हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त बनाने में सहयोग करें।

