Himachal: चिट्टा तस्कराें के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ऊना से एक हफ्ते में तीसरा मुख्य सरगना गिरफ्तार

Edited By Vijay, Updated: 25 Jan, 2026 05:56 PM

नशा माफिया के खिलाफ हमीरपुर पुलिस की कार्रवाई जारी है। 20 जनवरी को हुई चिट्टा बरामदगी मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है।

हमीरपुर (अजय): नशा माफिया के खिलाफ हमीरपुर पुलिस की कार्रवाई जारी है। 20 जनवरी को हुई चिट्टा बरामदगी मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सदर पुलिस की टीम ने मामले की तह तक जाते हुए नशा सप्लाई करने वाले मुख्य सरगना (सप्लायर) को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान संदीप उर्फ लाडी, पुत्र प्रेम चंद, निवासी गोंदपुर (जिला ऊना) के रूप में हुई है।

रिमांड पर चल रहे आरोपियों ने उगला राज
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 20 जनवरी को गिरफ्तार किए गए सुखविंदर सिंह निवासी गोंदपुर, (ऊना) और साहिल निवासी पठल्यार, (हमीरपुर) फिलहाल पुलिस रिमांड पर हैं। कड़ी पूछताछ के दौरान इन दोनों ने मुख्य सप्लायर संदीप उर्फ लाडी के नाम का खुलासा किया। जानकारी मिलते ही सदर पुलिस की टीम ने ऊना स्थित संदीप के घर पर दबिश दी और उसे गिरफ्तार कर लिया।

ऊना से 3 बड़े सप्लायर गिरफ्तार
हमीरपुर पुलिस ने पिछले एक सप्ताह के भीतर ऊना जिले से नशा तस्करी के नैटवर्क को तोड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। यह ऊना से तीसरे मुख्य सप्लायर की गिरफ्तारी है। 20 जनवरी काे गोंदपुर से सुखविंदर सिंह, 23 जनवरी काे अंबोटा क्षेत्र से मुख्य सप्लायर मानिक सिंह और शनिवार रात काे गोंदपुर से संदीप उर्फ लाडी काे गिरफ्तार किया गया। 

पंजाब कनैक्शन और बाइक से सप्लाई का खेल 
पुलिस जांच में सामने आया है कि ऊना जिला पंजाब के होशियारपुर से सटा हुआ है, जिसे चिट्टे का हब माना जाता है। ऊना और हमीरपुर की सीमाएं आपस में सटी होने के कारण तस्कर इसका फायदा उठा रहे हैं। कम दूरी होने की वजह से तस्कर और छोटे पैडलर मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कर आसानी से नशे की खेप हमीरपुर पहुंचा रहे हैं।

क्या कहते हैं एसपी
मामले की पुष्टि करते हुए एसपी हमीरपुर बलबीर सिंह ठाकुर ने बताया कि मुख्य सप्लायर संदीप उर्फ लाडी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमीरपुर को ड्रग्स फ्री जिला बनाने के लिए पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और तस्करों की चेन को तोड़ने के लिए कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

