Sirmaur: हरिपुरधार में आरा मशीन के शैड में भड़की आग, लाखों का नुक्सान

नाहन (आशु): जिला सिरमौर के हरिपुरधार बाजार में एक व्यक्ति की आरा मशीन के शैड में अचानक आग भड़कने से शैड में रखी मशीनरी के साथ आटा पीसने की चक्की, खराद, पिंजा, मोटर व शाॅफ्ट आदि सामान भी पूरी तरह से नष्ट हो गया है। इस घटना से आरा मशीन मालिक बलवीर ठाकुर को लाखों रुपए के नुक्सान का अनुमान है।

आग की यह घटना मंगलवार देर रात उस वक्त सामने आई, जब लोग गहरी नींद में सोये हुए थे। इस बीच तड़के करीब 3 बजे पड़ोस में रहने वाले सुंदर सिंह की नींद खुली तो उन्होंने आरा मशीन शैड में आग भड़की देखी। आग ने पूरे शैड को अपनी चपेट में ले लिया था। इसकी सूचना उन्होंने पड़ोसियों के साथ-साथ आरा मशीन के मालिक को दी।

इसके बाद लोग मौके पर एकत्रित हुए और पानी की बाल्टियां लेकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग तब तक इतनी भड़क चुकी थी कि उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। बलवीर ठाकुर ने इसकी जानकारी पुलिस को भी दी। उन्होंने बताया कि आरा मशीन लकड़ी के एक शैड में बनी हुई थी। शैड में आग लगने से आटा पीसने की चक्की समेत अन्य मशीनरी को भी भारी क्षति हुई है। इससे उन्हें लाखों रुपए का नुक्सान हुआ है।

फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बलवीर ने जिला प्रशासन से मुआवजा देकर उनके नुक्सान की भरपाई करने की मांग की है। उधर, हरिपुरधार की नायब तहसीलदार संतोष कुमारी ने बताया कि आग लगने की सूचना मिली है। नुक्सान का जायजा लेने के लिए पटवारी को मौके पर भेजा गया है।

