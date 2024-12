Kangra: विवादित वीडियो वायरल मामले में महिला बीडीसी सदस्य निलंबित, डीसी कांगड़ा ने जारी किए आदेश

सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से वायरल हो रहे विवादित वीडियो के चलते आखिरकार महिला पंचायत समिति सदस्य को अपने पद से हाथ धोना पड़ गया है।

कांगड़ा/लम्बागांव: सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से वायरल हो रहे विवादित वीडियो के चलते आखिरकार महिला पंचायत समिति सदस्य को अपने पद से हाथ धोना पड़ गया है। बता दें कि नवम्बर माह में विकास खंड लम्बागांव के गंदड़ बरड़ाम पंचायत समिति से वार्ड सदस्य सुषमा देवी का समुदाय विशेष से जुड़े फेरी लगाने वाले 2 लोगों के साथ किए गए व्यवहार का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। वीडियो में महिला सदस्य फेरी वालों से समुदाय विशेष से होने की बात करते हुए यहां न आने जैसी बातें करती दिखाई दी थी।

यही नहीं, महिला सदस्य द्वारा उन्हें जय श्री राम कहने को भी कहा गया, वहीं बदले में उन लोगों द्वारा भी महिला को उनकी ओर से कुछ कहने को बोला गया। दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत का महिला द्वारा वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया गया। दो-चार दिनों में ही वीडियो इतना वायरल हो गया कि मिलियन व्यूज मिल गए। एक समुदाय इस वीडियो व फेरी वालों के साथ हुए व्यवहार को लेकर आक्रोशित हो गया व मामला बिगड़ गया। फेरी वालों द्वारा महिला के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की गई व महिला ने अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी। इस बीच जब पुलिस व प्रशासनिक जांच की रिपोर्ट डीसी कार्यालय धर्मशाला में पहुंची तो डीसी कांगड़ा हेमराज बैरवा द्वारा महिला को एक सप्ताह के भीतर नोटिस का जवाब देने को कहा गया।

महिला बीडीसी सदस्य द्वारा नोटिस का जवाब दिया गया, लेकिन डीसी कांगड़ा समीक्षा किए जाने पर जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। अंततः महिला सदस्य के निलंबन आदेश जारी कर दिए गए। निलंबन आदेश में कहा गया है कि महिला सदस्य द्वारा सही ढंग से अपने कर्त्तव्य का निर्वहन नहीं किया गया है, वहीं पंचायती राज अधिनियम के तहत चुने हुए प्रतिनिधि के कर्त्तव्यों के निर्वहन की घोर उपेक्षा की गई है। इस कारण महिला अपने पद पर बनी नहीं रह सकती। विकास खंड अधिकारी सिकंदर कुमार ने आदेशों की पुष्टि करते हुए बताया कि निलंबन के बाद अगर महिला पंचायत समिति सदस्य के पास कोई पंचायत समिति से संबंधित चल-अचल संपत्ति हो तो उसे विकास खंड अधिकारी लम्बागांव के कार्यालय में जमा करवाना सुनिश्चित करें।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here