Kangra: देहरा में आयोजित रोजगार मेले में 60 युवाओं को मिली नौकरी, विधायक कमलेश ठाकुर ने कही ये बड़ी बात

देहरा (राजीव शर्मा): वीरवार को देहरा के शहीद भुवनेश डोगरा स्टेडियम में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। लेबरनेट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित इस मेले में नालागढ़ की 2 प्रमुख कंपनियां मैसर्ज बेक्टर क्रिमिका और संधार टैक्नोलॉजिक यूनिट ने भाग लिया। रोजगार मेले में 80 युवाओं ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 60 युवाओं का चयन किया गया। चयनित युवाओं को 13000 से 15000 रुपए मासिक वेतन प्रदान किया जाएगा।

युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता : कमलेश ठाकुर

रोजगार मेले में क्षेत्रीय विधायक कमलेश ठाकुर ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से युवाओं को सरकारी, अर्द्ध सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के प्रयास जारी हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मार्गदर्शन में प्रदेशभर में रोजगार मेलों का आयोजन हो रहा है और इसी कड़ी में रोजगार मेला आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करना है। रोजगार मेलों के माध्यम से युवाओं को नौकरी के लिए भटकने की जरूरत नहीं और उन्हें इंटरव्यू की तैयारी के लिए भी मार्गदर्शन मिल रहा है।

आने वाले समय में और भी रोजगार मेलों का होगा आयोजन

कमलेश ठाकुर ने यह भी बताया कि आने वाले समय में क्षेत्र के युवाओं के लिए और भी रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा, साथ ही स्वरोजगार के लिए विकास कौशल निगम के माध्यम से प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस मौके पर नौकरी पाने वाले युवाओं ने खुशी व्यक्त करते हुए सरकार का धन्यवाद किया। चयनित युवाओं में विशाल राणा, कुसुम, शुभम भाटी, सूरज, लक्की, अंकित, रजत, गगनदीप और आदित्य चौहान शामिल थे। वहीं कार्यक्रम में तहसीलदार देहरा कर्मचंद कालिया, अधिशासी अभियंता सुरेश वालिया और विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे।

