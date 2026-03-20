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  • Mandi : भेड़-बकरियां चरा रहे 65 वर्षीय बुजुर्ग से मारपीट, जमीन पर पटककर किया हमला; आई गंभीर चोटें

Mandi : भेड़-बकरियां चरा रहे 65 वर्षीय बुजुर्ग से मारपीट, जमीन पर पटककर किया हमला; आई गंभीर चोटें

Edited By Swati Sharma, Updated: 20 Mar, 2026 02:51 PM

elderly man grazing sheep and goats attacked in market

Mandi News : हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के जोगिंदरनगर क्षेत्र से एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां एक 65 वर्षीय बुजुर्ग के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है।

Mandi News : हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के जोगिंदरनगर क्षेत्र से एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां एक 65 वर्षीय बुजुर्ग के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है।

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, गांव मिहाड़ा (डाकघर दुल) निवासी दागी राम (65) गुरुवार, 19 मार्च की शाम करीब 4:15 बजे फागरिहड़ू क्षेत्र में अपनी भेड़-बकरियां चरा रहे थे। इसी दौरान गांव का ही निवासी राजेंद्र कुमार वहां पहुंचा। किसी बात को लेकर राजेंद्र अचानक तैश में आ गया और बुजुर्ग चरवाहे पर टूट पड़ा।

हमले में बुजुर्ग को आई गंभीर चोटें

पीड़ित दागी राम ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि आरोपी ने उन्हें जमीन पर पटक दिया और मुक्कों से उनके चेहरे व शरीर पर वार किए। इस हमले में बुजुर्ग के मुंह के अंदरूनी हिस्से, दांतों, नाक और बाईं टांग में गंभीर चोटें आई हैं। घायल अवस्था में बुजुर्ग ने पुलिस थाने पहुंचकर आपबीती सुनाई।

पुलिस की कार्रवाई

मंडी के एसपी विनोद कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि जोगिंदरनगर पुलिस थाने में आरोपी राजेंद्र कुमार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। मामले की छानबीन हेड कांस्टेबल प्रताप कुमार को सौंपी गई है। पुलिस मौके के साक्ष्य जुटा रही है और चश्मदीदों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।

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