शिक्षा मंत्री ने पराली बदरूनी में 1.28 करोड़ से निर्मित उठाऊ पेयजल योजना का किया उद्घाटन

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज उप मण्डल कोटखाई के अंतर्गत ग्राम पंचायत पराली बदरूनी में 1 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से निर्मित सलोग नाला से गाँव कुफ्फरबाग़ उठाऊ पेयजल योजना का उद्घाटन किया। गौरतलब है कि इस योजना से 5 गाँव के करीब 1000 निवासी...

शिमला। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने उप मण्डल कोटखाई के अंतर्गत ग्राम पंचायत पराली बदरूनी में 1 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से निर्मित सलोग नाला से गाँव कुफ्फरबाग़ उठाऊ पेयजल योजना का उद्घाटन किया। गौरतलब है कि इस योजना से 5 गाँव के करीब 1000 निवासी लाभान्वित होंगे।

इस अवसर पर आयोजित एक जनसभा में उपस्थित लोगों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने बताया कि पेयजल की दिशा में पूरे जुब्बल नावर कोटखाई में एक महत्वपूर्ण औऱ महत्वकांक्षी परियोजना पर कार्य चल रहा है जिसके अंतर्गत पब्बर नदी से उठाऊ पेयजल को विधानसभा की 27 पंचायतों तक पहुँचाने का लक्ष्य है। इस परियोजना पर 38 करोड़ रूपये खर्च किये जा रहे है और इसे शीघ्र ही लोगों को समर्पित कर दिया जायेगा जिससे कि लोगों को विशेषकर गर्मियों के दिनों में पानी की किल्लत से निजात मिलेगी। इस मौक़े पर रोहित ठाकुर ने पौधारोपण भी किया औऱ पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

पुड़ग रियोघाटी सड़क के स्त्रोन्नत हेतू स्वीकृत किये 26 करोड़

इससे पूर्व रोहित ठाकुर ने देवरी खनेटी पंचायत के अंतर्गत रियोग गांव पहुंचकर स्थानीय ग्रामीणों और पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित किया। अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि रियोग गांव से उनका एक भावनात्मक सम्बन्ध है। देवरी खनेटी पंचायत में हुए विकास कार्यों की चर्चा करते हुए रोहित ठाकुर ने बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान देवरी खनेटी में सर्वांगीण और अभूतपूर्व विकास हुआ है जिसके अंतर्गत अलांवग-नक्सेटली-रेयोघाटी वाया कांगी नाला सड़क की प्रशासन द्वारा सफलतापूर्वक पासिंग की गई जिसका निर्माण 2.92 करोड़ की लागत से करवाया गया है।

इसके अतिरिक्त, कोटखाई क्षेत्र की महत्वपूर्ण पुड़ग रियोघाटी सड़क के स्त्रोन्नत हेतू 26 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गए है औऱ इसका कार्य प्रगति पर है। यह सड़क कोटखाई औऱ नावर क्षेत्र को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क होगी। उन्होंने बताया कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में इस समय सड़क निर्माण पर 400 करोड़ रूपये व्यय किये जा रहें हैं जिससे कि हर एक गाँव को सड़क सुविधा से जोड़ा जा सके। इसके साथ 25 लाख रूपये की लागत से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय देवरी खनेटी के भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

पूरे विधानसभा क्षेत्र में 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का किया जा रहा निर्माण

उन्होंने बताया कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के भवनो का निर्माण किया जा रहा है जिसमे 1 करोड़ 82 लाख रूपये की लागत से निर्माणाधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी खनेटी भी शामिल है। रोहित ठाकुर ने खनेटी स्थित देवी नंदन के मंदिर के निर्माण हेतु 5 लाख रुपये देने की घोषणा भी की। इस दौरान रोहित ठाकुर ने जाशला और अन्य गाँव के लोगों से भी भेंट की और उनकी समस्याओं को सुनकर उनके समाधान का आश्वासन भी दिया।

यह भी रहे उपस्थित

इस अवसर पर जुब्बल नावर कोटखाई कांग्रेस मण्डल अध्यक्ष मोती लाल डेरता, युवा कांग्रेस अध्यक्ष (जुब्बल ) दीपक कालटा, (कोटखाई) अतुल चौहान, ग्राम पंचायत देवरी खनेटी और पराली बदरूनी के प्रधान और साथ लगती पंचायतों के जन प्रतिनिधि, एसडीएम जुब्बल-कोटखाई (कार्यकारी) गुरमीत नेगी, बीडीओ जुब्बल कोटखाई (कार्यकारी) करण सिंह एवं अन्य विभागों के अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे।